Carmen Lomana firma una de las reacciones más rotundas a lo de Julio Iglesias

La empresaria Carmen Lomana ha firmado una de las reacciones más contundentes a lo que ha ocurrido esta semana con el cantante Julio Iglesias. Según revelaron el pasado martes elDiario.es y Univisión, dos extrabajadoras denunciaron al artista por agresiones sexuales, vejaciones y maltrato.

Ambos medios de comunicación recogieron los testimonios de las dos extrabajadoras de dos mansiones del cantante en Punta Cana y Bahamas tras tres años de investigación con pruebas documentales.

Después de la noticia, Carmen Lomana ha reaccionado a ella en una columna de opinión en el diario La Razón, dejando bastante clara su postura tras las acusaciones y todo lo que se ha sabido.

"Julio Iglesias y la leyenda que alimentó de 'macho man'", ha señalado en el titular de su artículo. Aunque en la primera parte de la columna de opinión ha hablado de lo que ha pasado en Venezuela en las últimas semanas.

"El tema de actualidad que ya me tiene hasta la coronilla es el de Julio Iglesias, un filón para todas las tertulias que hablan y opinan sin parar", ha destacado la empresaria en el artículo.

"Respetando, por supuesto, la presunción de inocencia de Julio Iglesias hasta que la Justicia opine, tiene un cariz muy feo. Hay unas pruebas de las empleadas con un relato tan detallado y conciso que es difícil de creer que sea una fantasía de ellas", ha justificado.

Carmen Lomana cree que cualquier persona que conoce la República Dominicana "sabe que el pueblo llano ha vivido sometido a la pobreza y al poder". "Ellas están en inferioridad de condiciones; por eso la denuncia la hacen con el apoyo de una ONG que las ayuda y del medio informativo Univisión", ha expuesto.

"Una de las empleadas cuenta a un hombre del entorno que su vida es un infierno, que trabaja 16 horas y por la noche su jefe la reclama en su habitación porque no puede dormir y necesita que le haga algunos caprichos sexuales", ha explicado.

Acto seguido, la empresaria no ha dudado en destacar que, si "esto es cierto, no se puede ser más depravado ni mala persona". "Por eso parece ser que las sometía a revisiones ginecológicas para asegurarse de que no tuviesen ninguna infección o enfermedad sexual. Esto recuerda al derecho de pernada del Medievo", ha criticado.

"Yo, personalmente, creo a estas dos mujeres. Ojalá me equivoque. Creo que esto puede solucionarse llegando a un acuerdo con dinero. Al menos, que estas trabajadoras tengan una compensación. Lo que creo, por justificar a Julio, es que tiene demencia senil. Vive solo", ha sentenciado la televisiva.