Un abogado relata la diferencia de un despido por ver La isla de las tentaciones y otro por el fútbol

El abogado y usuario de TikTok Un tío legal (@laboral_tips) ha explicado por qué un despido de una trabajadora de recursos humanos que estaba viendo La isla de las tentaciones en horario de trabajo es procedente y el de un hombre que estaba viendo el fútbol no.

"¿Por qué ver La isla de las tentaciones es un despido procedente y por qué ver el fútbol no lo es? La causa de la procedencia no es por la calidad del programa", comienza diciendo el especialista.

Ahí es cuando describe ambos sucesos. "La primera se trata de una trabajadora de recursos humanos que a las 12 de la mañana se la pilló viendo en el ordenador de la empresa La isla de las tentaciones. Finalmente y después de que la engancharan le hicieron un despido disciplinario porque estaba utilizando los equipos de trabajo para un uso distinto y estaba en tiempo de trabajo viendo ese contenido. No es por la serie y sí por estar distraída haciendo cosas de índole personal", afirma.

Sobre el segundo caso, el experto cuenta esto: "El siguiente es porque en su tiempo de descanso se puso a ver el fútbol, que eran cuartos de final España Croacia y a este se le pasa el tiempo de descanso y lo pilla el encargo viendo el fútbol 15 minutos después. Inmediatamente se pone a trabajar".

Entonces, relata las diferencias: "El primer caso es procedente y el segundo improcedente. A la chica de recursos humanos se le pasó los 20 días y el juez desestimó la demanda por caducidad porque hay que reclamar los despidos en el momento. En el del fútbol el juez entendió que no hubo incidencia en el trabajo, no se quejaron clientes y no afectó al rendimiento del a empresa, así que el despido era desproporcionado".

Finalmente, acaba haciendo un resumen de lo que hay que hacer: "El despido se puede reclamar 20 días hábiles desde que te lo notifican, se tiene que valorar cada caso, ver si los hechos son de verdad y si son suficientemente graves para que sea el despido la sanción que se deba aplicar".