Lo dice Eurostat: cuánto ha subido el Salario Mínimo (SMI) en España con respecto a Europa
Lo dice Eurostat: cuánto ha subido el Salario Mínimo (SMI) en España con respecto a Europa 

El SMI ha subido un 60,9% en España en sólo ocho años, pero otros países europeos también se han puesto las pilas y han incrementado esta cuantía. 

Un obrero trabaja en una construcción en MadridEuropa Press via Getty Images

El año 2026 arranca con la promesa del Ministerio de Trabajo de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional una vez más en España. Y ya ha movido ficha para ello: en las últimas semanas, la cartera dirigida por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a sus expertos analizar cuál sería la subida adecuada en el contexto económico en el que se mueve España. Y sus conclusiones ya son conocidas. 

El informe de la comisión recomendó una subida del 3,1 % sin tributación y del 4,7 % con el IRPF. La patronal, por otro lado, propone un alza del 1,5%. 

En la próxima reunión que tendrá lugar a comienzos de enero, el Gobierno hará una primera propuesta sobre el SMI para 2026 con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social. Si eso no ocurre, el Ejecutivo puede aprobar la subida sin necesitar un consenso con la patronal y/o los sindicatos.

Pero, ¿a cuánto está el SMI ahora? El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este pasado miércoles la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2026, de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 1.184 euros brutos al mes en catorce pagas. Pero haberlo prorrogado hasta 2027 no quiere decir que no vaya a subirse este año. De hecho, como ya hemos señalado, la intención del Ejecutivo es incrementarlo en el primer trimestre de este 2026. 

El SMI ha subido un 60,9% en España en sólo ocho años. En 2018 era de 735,90 euros. Ahora, de 1184 netos. Una subida que ha hecho que el SMI sea la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. Lo que evidencia los bajos salarios que se cobran en España.

  • 2025: 1184 euros
  • 2024: 1134 euros
  • 2023: 1080 euros
  • 2022: 1000 euros
  • 2021: 965 euros
  • 2020: 950 euros
  • 2019: 900 euros
  • 2018: 735,90 euros
  • 2008: 600 euros. 

En 2026, salvo sorpresa, el SMI previsiblemente pasará de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales (37 euros más), conforme al incremento del 3,1% recomendado por los expertos si se mantiene libre de IRPF. A la espera de esta subida, ¿cómo es el SMI con respecto a los otros países europeos? ¿Crece también de la misma manera?

Los últimos datos disponibles sobre esta cuestión los actualizó Eurostat en el segundo semestre de 2025. Luxemburgo es quien tiene el Salario Mínimo Interprofesional de toda la UE, con 2.704 euros al mes. Le siguen Irlanda (2282), Países Bajos (2.246), Alemania (2.161) y Bélgica (2.112). España está en el séptimo puesto por detrás de estos países y Francia con 1381 euros brutos de SMI. Cierra la lista Ucrania con 164 euros (cabe recordar que países como Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia no tienen Salario Mínimo).

De los 13 países que superan los 1000 euros, sólo Chipre ha "congelado" su SMI en 2025. Y de ellos, Lituania (12,33%) y Polonia (10,22%) son los que más lo han incrementado en ese mismo año. En ese top10, España ocuparía la séptima plaza con una subida del 4,38%. Es decir, que seis países más dentro de los que tienen un SMI superior a 1000 euros han subido más los sueldos mínimos durante el año pasado. Puedes consultar la tabla completa aquí. 

Salario Mínimo en Europa (Top10)

  1. Luxemburgo 2,704 euros brutos
  2. Irlanda 2.282 euros brutos
  3. Países Bajos 2.246 euros
  4. Alemania 2.161 euros brutos
  5. Bélgica 2.112 euros brutos
  6. Francia 1.802 euros brutos
  7. España 1.381 euros brutos
  8. Eslovenia 1.278 euros brutos
  9. Polonia 1.100 euros brutos
  10. Lituania 1.038 euros brutos
