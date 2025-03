Un andaluz se va a vivir a Madrid y alucina con lo que hacen allí los vecinos: muchos confirman que es generalizado

El usuario de TikTok @lajotaroja, andaluz que vive en Madrid, ha compartido su estupefacción por el que, según dice, es el "choque cultural" "más impactante" que ha experimentado en la capital de España.

"Uno de los mayores choques culturales que yo he tenido aquí como andaluz es el hecho de que la gente no me salude. Y os voy a poner un ejemplo. En la comunidad de vecinos en mi barrio de Málaga cuando yo me encuentro con un vecino le digo 'hola' y el vecino me responde 'hola'. O lo típico: 'Hola, qué haces'. 'Hola, pues aquí estamos'. Lo típico, conversación de barrio", cuenta.

Luego compara eso con lo que sufre ahora: "Aquí en Madrid saludas a los vecinos y te miran con mala cara. Y eso es algo que nunca entenderé porque me parece una falta de respeto. Y no sé si es algo que sólo hacemos en Andalucía, no sé si es algo que es falta de educación o si es que la gente literalmente está tan a su bola que pasa de todo el mundo".

"Yo no sólo saludo a los vecinos. Yo en Málaga cuando entro en una tienda y está el segurata en la tienda le digo: 'Hola, buenas tardes'. O en una tienda a un dependiente o en una farmacia o en cualquier establecimiento. Os prometo de verdad que si alguien hay en la puerta digo: 'Hola, buenas tardes'. O si llego al mostrador 'Hola buenas tardes'. Pero aquí literalmente es como si todo el mundo fuera robots", se lamenta.

"Y no sé si es un choque que yo he tenido aquí o si es que aquí no se estila ese tipo de cosas. Porque es que dejo de saludar a la gente porque siento que le estoy invadiendo la intimidad", subraya.

En los comentarios son muchos los que certifican (y lamentan) que eso pasa en Madrid. "Yo soy de Madrid de toda la vida y doy los buenos días a todo el mundo, pero es cierto que se está perdiendo la costumbre y cada vez más gente va a su bola. No dejes de saludar es guay hacer comunidad", dice una persona. Otra apoya: "Yo soy de Madrid y me da la misma rabia que a ti. Con los vecinos nuevos le saludo una, si a la segunda no me saludan digo en alto 'lo que te traes te llevas' y se dan por aludidos y empiezan a saludar. Es mala educación".

También hay quien avisa de que eso pasa también en muchas otras ciudades. "Me pasó igual cuando estuve viviendo en Zaragoza...", dice una usuaria. Y otra: "Yo vengo desde Barcelona y todo el mundo en Madrid me parece hiper simpático, estoy experimentando lo contrario".