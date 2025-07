Un árbitro relata el diálogo que protagonizó en un partido infantil: se lleva una victoria unánime

Los partidos de fútbol, incluso los infantiles, demasiado a menudo no son precisamente un ejemplo de deportividad. En el caso de los encuentro de los más pequeños el ejemplo que dan los adultos, los padres y entrenadores, es crucial para su desarrollo y comportamiento durante el juego.

Así lo ha dejado claro el árbitro Ángel Andrés Jiménez en su cuenta de X, @ArbitrodelaPaz, donde ha relatado el diálogo "real" que se produjo durante un partido infantil que él arbitraba. La publicación acumula más de 4.000 me gusta en pocas horas.

"-Yo, en voz alta: 'No he visto quién la ha tocado el último. No sé quién saca'. -Uno de los entrenadores: 'Sacan ellos'. Yo le doy las gracias. El otro entrenador le da la mano. Los niños de ambos equipos ven y escuchan TODO", ha explicado en la red social.

A continuación, ha señalado en un hilo que "a partir de ese momento, chavales de ambos equipos colaboran" con él "en varias ocasiones más con nuevos casos de VAR de la honestidad". "Y, por supuesto, se muestran entre ellos un respeto mayúsculo, el mismo que vieron entre sus entrenadores", ha resaltado.

"Competir es intrínseco al deporte y a la vida. Pero no existe competición si no hay formación. Competir implica jugar con valores. Si no hay valores, si no hay deportividad, ya no es competir, sino querer ganar como sea, y eso no ayuda a nadie", ha agregado.

El árbitro ha señalado que "antes del comienzo del partido, por supuesto, como siempre, había tenido una pequeña charla con equipos y aficiones". "El comportamiento de los aficionados, excelente. De hecho, ellos saben que, si no es así, el partido se acaba", ha destacado.

Y ha concluido: "En definitiva, entre todos creamos una atmósfera que a todos favorece. Entre todos creamos algo que merece la pena de verdad, en sí mismo. Entre todos, podemos crear un deporte que inyecte vida a quienes lo vivan, ya sea dentro o fuera del terreno de juego".