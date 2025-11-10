Un australiano enseña cómo es la "pequeña España" en el oeste de Australia: ver para creer

Australia es uno de los sitios del mundo que quedan más lejos de España, estando prácticamente en la otra punta del mundo. Sin embargo, el creador de contenido australiano Corey (@coreyyy.exe) ha descubierto una curiosa manera de sentir a España más cerca estando por allí.

"No sé si todos los españoles ya saben esto de Australia, pero yo soy australiano y no lo sabía. Resulta que hay un pueblo en una región muy aislada de Australia occidental llamada Cervantes", ha comentado el australiano a través de su cuenta de TikTok.

"Y hay algo interesante que descubrir en Cervantes si eres español o te interesa todo lo relacionado con España. Así que si te acercas a Perth, en Australia occidental, y vas un poco al norte, encontrarás la ciudad dormitorio Cervantes", ha explicado el usuario.

"La curiosidad divertida de este sitio es que todas sus calles llevan el nombre de algún lugar de España: Malaga Court, Valencia Road, Tarragona Loop, Almeria Street, Andalusia Street, Girona Place, Huelva Place, Santander Way, Segovia Avenue, Castilla Way, Sierra Court, Barcelona Drive...", ha ido enseñando Corey mientras mostraba su aplicación de Google Maps.

"¿Quién vive aquí? Es como un enclave español perdido en medio de la nada. ¡A tomar por culo! Un momento, vamos a verlo en satélite. Ahí está", ha continuado, navegando por el pueblo en la visión satélite de Google Maps.

"Coruña Road. Te garantizo que pronuncian esto como 'Corona Road' y se supone que es 'Coruña'. Calle Iberia, calle Mallorca, calle Cádiz, calle Aragón... ¡Tío, esto no para! Calle Cataluña. ¡Bro, está todo! Calle Madrid, nena", ha exclamado el australiano, completamente alucinado.

"Y luego está el marrón y el verde. Así que le están metiendo unos colores a lo loco. No sé dónde está eso. Calle Vizcaya, ¡sí! Parque Cataluña, esto parece un tienda de fuet, pero no lo es, ¿te imaginas?", ha bromeado el tiktoker.

"Plaza Picasso, camino de Córdoba, creciente Pamplona. Tío, ¿quién vive aquí? Fascinante. Don Quijote, lectura obligatoria en las guarderías de Cervantes. Sin duda", ha concluido el australiano en tono irónico.

"Estoy flipando. ¿¿Tenemos una mini Españita en Australia??"; "Quién para ir"; ; "Al fin podemos decir que Madrid tiene playa"; "La broma de 'Murcia no existe' continúa y se extiende a Australia", han comentado algunos usuarios.