Un camarero novato sirve el café a un cliente y éste no tiene piedad con lo que dice al verlo

La usuaria de TikTok @anabelmorenoruiz3, dueña de un restaurante, ha reclamado a todos los clientes de la hostelería que sean comprensivos con los camareros cuando son novatos.

"No voy a hablar de hostelería, sino de negocios en general. Nos criticáis cuando metemos gente nueva sin experiencia y cuando no metemos a gente nueva sin experiencia porque no damos la oportunidad", comienza subrayando.

Por, eso la hostelera ha pedido a todo el mundo que cuando vaya a un sitio y vea a alguien que visiblemente es nuevo, "porque se ve", sean empáticos, den las gracias, y lo ayuden: "Resalta lo que hace bien, déjale bote, anima, empatía, que es lo que nos falta en este mundo".

"Porque todo el mundo tiene derecho a aprender y yo también fui nueva y este vídeo lo hago por un chico nuevo que tuve la semana pasada en el restaurante, que hubo quien le dijo: 'Quiero que me hagas tú el café porque me lo haces súper bien'. Y se le caía la baba, lleno de orgullo y satisfacción", celebra.

Pero lamenta que también se dio la situación contraria: "Hubo una persona que le dijo: 'El café no me lo he podido ni tomar, estaba el café malísimo'. Y el chico se vino abajo y eso no se puede permitir. No te has podido tomar el café, pues dímelo, que te haga otro. Que él lo va a intentar otra vez y está intentado hacerlo bien".

"Yo he llegado al centro de salid a sacarme sangre y estaba la de prácticas y me ha puesto el brazo hecho un colador y nunca he dicho nada. ¿Qué iba a decir? No, quiero que el jefe me saque sangre. Ahí no os quejáis", se lamenta.