Un carnicero se atreve a descubrir el fraude de algunas carnicerías con la carne picada si la compras a primera hora

El carnicero, al que se le conoce en TikTok por su nombre El As Carnicero, un profesional con más de 30 años en el sector, ha vuelto a meter el dedo en la llaga con la publicación de uno de sus últimos vídeos. En esta ocasión, por lanzarse a contar en redes sociales una práctica que, según denuncia, llevan a cabo algunos carniceros cuando les toca venderles carne picada a sus clientes, especialmente si la compran a primera hora del día o la tarde.

“Al lorito, si eres consumidor de carne picada, ¿vale? La que me va a caer va a ser gorda, pero bueno”, advierte nada más empezar un vídeo que ya supera los 360.000 visionados y acumula cerca de 5.000 “me gusta". Una publicación en la que muestra una picadora de carne limpia, a primera hora el día, y explica con detalle cómo algunos establecimientos cobran de más al cliente sin que este se lleve la cantidad de carne que ha pagado.

El truco, según El As Carnicero, está en el momento en el que se pesa la carne. “Si vas a comprar carne picada a la carnicería y es a la primera hora del día o a la primera hora de la tarde y tienen la máquina limpia", explica mientras coloca 300 gramos de magro de cerdo en la picador, que antes ha marcado en la báscula a 7,99 euros el kilo, lo que equivaldría a un precio de 2,40 euros.

Después de poner en marcha la máquina y completar el proceso de picado, el resultado es sorprendente: solo se obtienen 190 gramos de carne picada. "Falta 110 gramos, que se han quedado dentro de la picadora", dice el carnicero. “La señora ha pagado 88 céntimos de más cuando no se lo está llevando a casa", denuncia después de echar cálculos.

El profesional insiste en que no todos los carniceros hacen lo mismo, pero advierte a sus seguidores de que algunos no son "honestos" del todo. "Lo suyo es que, si la máquina está limpia, se pese la carne después de picar", explica. Y si se pesa antes, el carnicero debería añadir un poco más de carne para compensar lo que se queda en la máquina. No quiero decir que todos los carniceros sean iguales. Hay alguno que se escapa", afirma.

Su denuncia ha provocado un aluvión de reacciones en la red social china. Algunos usuarios han coincidido con su argumento: "Hace 17 años que soy carnicera y siempre lo hemos pesado después de picar. Si no llega, se coge un cachito más", dice una seguidora. Otros han defendido la profesionalidad del gremio: "Pero siempre se pesa después de picar... la mayoría de carniceros lo hacemos", señala otro seguidor.

Sin embargo, también han aparecido comentarios más críticos, que han puesto sobre la mesa otra cuestión: "Eso quiere decir que si el siguiente cliente compra 300 gramos de ternera, se lleva 110 de cerdo que quedó del anterior". Otro usuario ha expresado sus dudas sobre la carne picada en general: "Mejor comprarse una máquina picadora. En todas las carnicerías te mezclan cerdo con ternera, tú has pagado más por la ternera".