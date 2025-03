Acude a la carnicería a por un wok de pollo, el carnicero no tiene y el cliente se marcha a Mercadona: "¿Has mirado la etiqueta?"

El As Carnicero, veterano del cuchillo y la tabla de cortar, ha vuelto a la carga en TikTok con un vídeo que está dejando a muchos con la ceja levantada. La historia es simple, pero da para debatir: un cliente entra en su carnicería, le pide wok de pollo, pero como no lo tiene en ese momento, prefiere irse al Mercadona a por el envasado. "No me lo puedo ni creer", dice el carnicero con cara de haber visto un filete vegetariano.

Le ofrece prepararle uno casero en una hora, "con su pollito guay, su verdurita alineada con especias naturales". Pero el cliente declina: "No te preocupes, en Mercadona ya viene todo en un pack". Y aquí es donde el carnicero se atraganta. "Digo, ¿que te vas al Mercadona?".

Ni corto ni perezoso, se planta en el supermercado a inspeccionar la etiqueta del famoso wok y lo que encuentra le deja "flipado": "Uno de los ingredientes que me deja loco, bueno, uno y dos y tres, es la grasa de karité". Sí, la misma manteca que se usa para hidratar la piel. "Y está en un alimento", remata, con el mismo tono con el que un chef descubriría que su solomillo viene con tornillos.

Pero la lista sigue: azúcar, conservantes y, el gran hit de los 80, aceite vegetal de colza. "Acordaos de que en 1981 hubo una intoxicación masiva en España por este aceite", lanza con gravedad. "Se usa especialmente para lubricantes, para fabricar jabones. Al loro, para fabricar jabones".

Sobre el pollo, ese ingrediente que debería ser el protagonista, dice que "tampoco es muy grande el tanto por ciento". Eso sí, pimientos de colores y brócoli no faltan. "Eso creo que es lo más natural que lleva", suelta con una ironía digna de un camarero que acaba de servir un "solomillo vegano".

Y tras este hallazgo, el carnicero se despide con un mensaje para su público: "¡Hala! ¡Seguid comprando wok de pollo del Mercadona!".

El vídeo ha dividido a TikTok. Algunos aplauden la revelación: "Se está perdiendo el cocinar y preparar la comida en casa, y cuando empiezas a comprar precocinado en supermercados acabas comiendo de todo menos comida". Otros no están tan convencidos: "Estoy de acuerdo contigo menos en lo del aceite de colza. Por la adulteración intencionada que ocurrió en los 80 ya se ha demonizado, pero no es mala como grasa vegetal". Y, por supuesto, los fieles al wok industrial no se quedan callados: "Pues está buenísimo, yo sí lo voy a seguir comprando".

El vídeo también ha despertado peticiones: "¡Hola! ¿Puedes hacer un vídeo de cómo se hace el wok?", pregunta un seguidor. Y también alguna queja: "Qué manía tienen de decirle a la gente lo que debe de comer. Si no se preocupan ellos de leer, ¿qué más te da a ti lo que coma y de dónde lo coma?".