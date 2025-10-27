Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Llaman al cerrajero de emergencia a las 22:00 y casi se arrepiente cuando ve lo que le ha costado: "Me parece una LOCURA"
Virales

Virales

Llaman al cerrajero de emergencia a las 22:00 y casi se arrepiente cuando ve lo que le ha costado: "Me parece una LOCURA"

La gente le ha preguntado por el seguro de casa. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Un cerrajero, arreglando una puerta.Getty Images

Llamar a un cerrajero, sea a la hora que sea, es una experiencia que muchas personas viven, con mucha suerte, una vez en la vida, y con mala suerte, varias veces. Eso sí,  esa experiencia casi nunca es satisfactoria. 

En las últimas horas, la influencer @sareur_, con más de 300.000 seguidores en TikTok y una de las dueñas de la pastelería Casto, ha contado el pastón que ha tenido que pagar por llamar al cerrajero a las 22:00. 

"Acabamos de llegar a casa y cuando hemos llegado al portal no teníamos las llaves. Una vecina nos ha abierto pero no podemos entrar en casa. Hemos llamado al cerrajero", han dicho las dos influencers, que han hecho una especie de porra por la que han vaticinado que el cerrajero les iba a cobrar 250 euros. 

"Hemos llamado y he preguntado que cuál era el costo y me ha dicho que me lo dice antes de abrir la puerta. Suena a estafa", ha comentado antes de llevarse el susto de su vida. 

Y el precio total ha sido de 700 euros: "Por favor cualquier persona que conozca a un cerrajero ¿PUEDE AYUDARNOS? Nos ha abierto la puerta, eran las 22 y nos ha cobrado 350 euros y luego por cambiar el bombín 250 y luego + IVA (más o menos). En total sumaba 701. Need help, me parece una LOCURA". 

En los comentarios, la mayoría de personas le han dicho que por qué no han llamado al seguro del hogar ya que ahí, normalmente, el servicio de cerrajería suele ser gratuito o por lo menos hay algunos que son gratuitos. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Otros le han dicho que por ese precio les salía más barato pasar la noche en un hotel y haber gestionado todo de otra forma más tranquila, sin tener que pagar la urgencia, al día siguiente. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco