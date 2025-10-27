Llaman al cerrajero de emergencia a las 22:00 y casi se arrepiente cuando ve lo que le ha costado: "Me parece una LOCURA"

Llamar a un cerrajero, sea a la hora que sea, es una experiencia que muchas personas viven, con mucha suerte, una vez en la vida, y con mala suerte, varias veces. Eso sí, esa experiencia casi nunca es satisfactoria.

En las últimas horas, la influencer @sareur_, con más de 300.000 seguidores en TikTok y una de las dueñas de la pastelería Casto, ha contado el pastón que ha tenido que pagar por llamar al cerrajero a las 22:00.

"Acabamos de llegar a casa y cuando hemos llegado al portal no teníamos las llaves. Una vecina nos ha abierto pero no podemos entrar en casa. Hemos llamado al cerrajero", han dicho las dos influencers, que han hecho una especie de porra por la que han vaticinado que el cerrajero les iba a cobrar 250 euros.

"Hemos llamado y he preguntado que cuál era el costo y me ha dicho que me lo dice antes de abrir la puerta. Suena a estafa", ha comentado antes de llevarse el susto de su vida.

Y el precio total ha sido de 700 euros: "Por favor cualquier persona que conozca a un cerrajero ¿PUEDE AYUDARNOS? Nos ha abierto la puerta, eran las 22 y nos ha cobrado 350 euros y luego por cambiar el bombín 250 y luego + IVA (más o menos). En total sumaba 701. Need help, me parece una LOCURA".

En los comentarios, la mayoría de personas le han dicho que por qué no han llamado al seguro del hogar ya que ahí, normalmente, el servicio de cerrajería suele ser gratuito o por lo menos hay algunos que son gratuitos.

Otros le han dicho que por ese precio les salía más barato pasar la noche en un hotel y haber gestionado todo de otra forma más tranquila, sin tener que pagar la urgencia, al día siguiente.