Juan José, cerrajero, avisa sobre los precios abusivos por aperturas de puertas: "Debería rondar entre 95 y 120 euros más el IVA"

Qué decir de esa sensación que recorre todo el cuerpo cuando uno cierra la puerta de casa y comienza a caer en que no se ha llevado las llaves. Mira en los bolsillos y nada. En el bolso, tampoco. En ningún sitio. Mira hacia la puerta y piensa... ¡*ierda! El escalofrío se nota de pies a cabeza, pero a veces no es tanto por el olvido en sí, sino porque, si no hay otra copia de llaves fuera de la que tirar... Toca llamar al cerrajero y, antes siquiera de coger el teléfono, nadie evita pensar en el precio. Más si es de noche. Pues en la revista Lecturas han hablado con un cerrajero, Juan José Melgarejo, que ha ofrecido una serie de consejos para evitar caer en estafas, que las hay.

Según Melgarejo, existe un precio "estipulado" que deben cobrar los cerrajeros y es, dice, "siempre entre 95 y 120 euros", con el IVA aparte. Claro que avisa que sí es verdad que puede cambiar en fechas especiales o situaciones de emergencia.

El problema, según Melgarejo, es que si los precios están disparados es por culpa del intrusismo. "Un precio abusivo es lo que está ocurriendo por la cantidad de intrusismo indebido que está habiendo por parte de algunas empresas y cerrajeros que se consideran legales y son completamente ilegales. Se escuchan cifras de aperturas de puerta de 800 a 1.000 euros", declara el cerrajero a Lecturas.

¿Y cómo evitar estas estafas? Según el experto, lo recomendable es solicitar siempre un presupuesto previo por escrito y, sí, desconfiar mucho si el coste se escapa mucho de ese margen que él plantea. "Si por teléfono te hablan de cifras muy elevadas, lo más probable es que sea un abuso", dice Melgarejo, quien también recomienda acudir a cerrajeros acreditados debidamente.

Para Melgarejo, estas estafas no solo fastidian al usuario, sino a él y a su profesión, ya que se daña la imagen de su sector, del que vive. "Por culpa de unos pocos, pagamos todos".