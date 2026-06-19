Un cliente deja una mala reseña porque la IA se equivoca con el tipo de restaurante y el dueño responde con "inteligencia humana"

El activista y hostelero Jesús Soriano, conocido en redes sociales como 'Soy Camarero' por su lucha a favor de los derechos de los trabajadores del sector hostelero y como altavoz de denuncias contra explotadores laborales, ha publicado una mala reseña que le han hecho llegar sobre un restaurante asador.

No solo denuncia lo que muchas veces pasa detrás de la barra, sino también delante. Defiende a clientes y camareros siempre que sea justo. Esta vez, las críticas le han llovido a un cliente que ha dejado una mala reseña porque, al preguntar a la IA por restaurantes indios cerca de Sanxenxo, le recomendaron ese restaurante, que resultó no vender ese tipo de comida.

Con una reseña de una estrella, el cliente advierte: "Pregunté a Google por un restaurante indio cerca de Sanxenxo. Este lugar no vende comida "asiática" en absoluto. Por eso la IA no gobernará el mundo...".

Una respuesta justa

El dueño del restaurante no dudó en responder, a pesar de la sorpresa: "Buenas noches, Alexandra, somos un asador, siento mucho que Google y tú no os entendáis, pero que pongas una estrella por ese motivo quiere decir que tu inteligencia humana tampoco funciona muy bien. Un saludo".

En cuanto a reacciones, muchos han aplaudido la respuesta del restaurante, coincidiendo en que tenía toda la razón del mundo. Sin embargo, por mucha respuesta que haya, la estrella va a seguir en Google: "Gran contestación, lo triste es que la estrella ya está puesta".

"Esa estrella Google la dejará, luego comento yo con cinco estrellas diciendo que todo muy bien y me lo cancelan. Las maravillas de Google", ha criticado el usuario Dan Ryu.

El daño de las reseñas falsas

Las reseñas negativas y falsas pueden hacer mucho daño a un local. Un ejemplo que se viralizó fue el de un grupo de 17 personas que hizo un 'simpa' en un restaurante y, para rematar, dejó una mala reseña en Google: "No hagáis caso a las reseñas. Uno de los peores sitios a los que he ido".

Ese restaurante no tardó en contestar, con mucha más educación que los clientes que no pagaron: "Muchas gracias por tu comentario porque nos das la oportunidad de responderte públicamente".

"En primer lugar, os habéis ido sin abonar la cuenta, 17 personas, de uno en uno habéis ido desapareciendo. En segundo lugar, tras haber pedido postres y ya haberlos puesto sobre la mesa, habéis dicho que no los queríais", denunció.