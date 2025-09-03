Un crítico de moda retrata a Ayuso por esta escena en los incendios de Tres Cantos

Pedro Mansilla, sociólogo, periodista y crítico de moda, se ha estrenado este martes en El Intermedio en una sección junto con el Gran Wyoming donde han analizado los estilos de los dirigente políticos para ir a ver los incendios.

Con la idea de "hacerles un traje", Mansilla ha analizado el look de Isabel Díaz Ayuso durante su visita a Tres Cantos para analizar la situación del incendio que tuvo lugar en la zona en el mes de agosto.

"Es una foto muy graciosa porque, aunque parezca mentira, coincide en varias cosas con su enemigo acérrimo, con Pedro Sánchez. Dicen los psiquiatras que la línea entre el amor y el odio está tan juntita que probablemente se salta", ha comenzado diciendo.

El experto ha proseguido contando que Ayuso "lleva una camiseta verde de manga corta, unos pantalones cortos, casi unos shorts, lo cual es extraño para una mujer que ostenta el cargo de la presidencia de Madrid porque es una imagen casi de irte de acampada siendo una boy scout".

"Parece Dora la Exploradora", ha apostillado el presentador de laSexta. "Literalmente es Dora la Exploradora que va a sorprender a aquellos con los que se encuentra", ha añadido Mansilla.

También ha explicado que Ayuso lleva "unas botas de escalada": "Probablemente lo único que le criticaría por ser ella presidenta de la Comunidad de Madrid y también tener una edad es este look un poco teenager muy segura de sus atractivos femeninos. Para ir un incendio habría sido un poco más discreta".

"Tiene muchísimo mérito porque acababa de venir de Miami y por lo que veo en el color de su piel, cara al sol no ha estado mucho tiempo, le vamos a perdonar las gafas de sol porque disimulan las ojeras del jet-lag", ha zanjado.

Para completar el look, el experto ha echado en falta "un pañuelo al cuello y un sombrero" lo que haría que estuviese "divina de la muerte", según Mansilla, "una de las obsesiones siempre que sabe que va a ser fotografiada".