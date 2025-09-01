Un diario británico se hace la pregunta del millón sobre España que aquí llevamos muchos años haciendo

El diario británico The Times ha sacado a la palestra una pregunta sobre España, y más concretamente sobre Baleares, que los españoles llevamos haciéndonos ya desde hace tiempo: ¿Por qué los turistas británicos acaban tirándose de los balcones durante sus vacaciones?

De hecho, es directamente con una pregunta tan frecuente como dramática con la que titula su reportaje sobre esta cuestión el conocido rotativo inglés: "¿Por qué mueren tantos jóvenes británicos en fiestera isla de Ibiza?".

"Una reciente oleada de muertes ha reavivado la preocupación", asegura en el texto el periódico británico, el cual también señala que "casi 200 turistas del Reino Unido han perdido la vida desde 2010" en Ibiza.

En concreto, el reportaje matiza que son "un total de 197 británicos" los que murieron allí entre 2010 y 2023, según los datos del último año completo registrado por el Instituto de Estadística de las Islas Baleares, donde aún no están registrados estos dos últimos años.

Sin embargo, no hay duda que este es un tema de actualidad casi todos los veranos -aunque no solamente en Ibiza- y es normal que la preocupación sea más notable en los medios ingleses, ya que son sus compatriotas los que más suelen protagonizar estas escenas, llevando seis fallecimientos en lo que va de 2025.

Una muestra de esto, según recoge The Times, son los datos recogidos por la autoproclamada "Federación Balear de Balconing", quienes gestionan una web en la que comparten una clasificación de las muertes en balcones que se producen en las Islas Baleares.

Según el rotativo inglés, la federación "ha situado a Gran Bretaña a la cabeza de la clasificación de nacionalidades, tanto este año como históricamente", afirmando que "los británicos representan el 48% de las caídas desde balcones, mientras que solo representan el 22,5% de los turistas extranjeros que visitan las islas durante el mismo periodo".

Sobre la razón por la que se dan tan asiduamente estas situaciones, el diario británico ha puesto el foco sobre todo en el consumo de drogas y el desenfreno asociado al turismo de fiesta de la isla.

"La Isla Blanca recibe a más de tres millones de turistas al año, consolidando su reputación como la capital mundial de la fiesta", destaca The Times, recordando que en Ibiza "los turistas fiesteros superan a los locales en una proporción de más de 20 a uno".

En una entrevista con el farmacéutico ibicenco Luis Vázquez Carpio recogida por el rotativo, el profesional ha señalado que "los turistas bajo los efectos del alcohol o las drogas a menudo creían que podían saltar a las piscinas o subirse a los balcones de otras habitaciones".