Un dietista pide atención por este producto congelado que acaba de salir en Mercadona: "Me lo acaban de chivar"

El popular dietista Fran Susín (@fransusin_) se ha hecho eco de un reciente producto congelado que ha empezado a llenar los congeladores de Mercadona y ha ido de inmediato al supermercado a comprobar sus ingredientes y a ver si da su visto bueno.

Se ha tratado de una bolsa de un kilo de aguacate congelado y presentado en trozos. Los ingredientes le han dejado sumamente sorprendido, pero para bien: un 99% de aguacate, además de antioxidante, ácido cítrico y sal.

"La verdad es que me parece muy buena opción, sobre todo para aquellos que tienen mal ojo al escoger los aguacates", ha rematado. "Los antioxidantes, reguladores de acidez y un poco de sal son para conservarlo bien, pero nada raro ni excesivo", ha añadido.

Según ha razonado, este producto sería perfecto para batidos, tostadas o "guacamoles exprés sin tener que andar esperando a que madure o tirando aguacates negros". En cuanto a reacciones, a muchos usuarios no les ha hecho ni una pizca de gracia que valga ocho euros el kilo.

Alguna reacción sí ha intentado justificar el precio: "Piensa que pagas lo que comes: no pagas no por el huevo ni por la cáscara, aunque sea poco".