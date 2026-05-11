Un docente español explica la diferencia entre España y Finlandia en educación: desolador

Al pensar en países con sistemas de Educación punteros, automáticamente aparece siempre el mismo nombre: Finlandia. El país nórdico ha estado durante muchos años entre los mejores en las pruebas PISA de la OCDE y gasta alrededor del 6,4% de su PIB en educación, bastante por encima de la media mundial, que ronda el 4,5%.

Àlex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación y crianza y director del Centro Camina, en Barcelona, ha explicado algunos de los aspectos más importantes que diferencian a España de Finlandia en relación a la Educación. Y el panorama es bastante desolador.

"¿Sabías que en Finlandia para ser profesor de secundario necesitas una nota de corte más alta que para estudiar Medicina? Aquí, en España, hay gente que hace el máster 'por si no me sale nada de lo mío'. Y cuidado, que este mensaje no es una crítica a los docentes. Es todo lo contrario: al sistema, no a las personas", subraya.

"En su gran mayoría, son personas muy comprometidas"

El experto destaca que "los profesores de secundaria en España, en su gran mayoría, son personas muy comprometidas que hacen lo que pueden con lo que el sistema les ha dado".

"Pero el problema no es el profesorado. Es cómo se ha decidido formarlos también. Evidentemente, fuera de todo el tema de los recursos etc etc. Aquí hay una diferencia muy grande con lo que se hace en otros países europeos. Países como Finlandia, Noruega, Estonia... ser profesor es una carrera específica desde el primer día y no haces otra cosa. Luego, si quieres, te reconviertes", explica.

Letosa incide en que allí "estudias para enseñar desde el principio con formación pedagógica integrada, con prácticas intensivas y con un proceso muy exigente".

"También es un puesto con su retribución"

"Evidentemente, también es un puesto con su retribución, con sus recursos... Aquí en España haces tu carrera, lo que sea, luego haces el máster de un año para poder dar clase con pequeñas prácticas y con una parte del alumnado que está ahí son vocación docente, que lo hacen 'por si acaso'. No porque sean malas personas, sino simplemente porque el sistema está estructurado así", lamenta.

"No es culpa de las personas, es culpa de un diseño que trata a la formación docente como un añadido. Tenemos que pensar que los adolescentes son los más difíciles de acompañar y que necesitan buenos referentes. Los profesores merecen una formación a la altura del reto, pro si tratamos la vocación docente como un plan B el sistema puede seguir fallando. No a los malos profesores, a todos. Aquí solamente estoy hablando de la formación. Evidentemente hay también un tema estructural...", se queja.