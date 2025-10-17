Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a la cafetería de Ikea, hay unos niños jugando, le tiran el café y la reacción de los padres da para reflexión
Virales

Virales

Va a la cafetería de Ikea, hay unos niños jugando, le tiran el café y la reacción de los padres da para reflexión

Álex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación, pone el foco en hacia dónde vamos. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una de las tiendas que Ikea tiene en Madrid.Getty Images

Àlex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación y crianza y director del Centro Camina, en Barcelona, ha compartido una experiencia que ha vivido en la cafetería de una tienda de Ikea y ha lanzado una reflexión sobre hacia dónde vamos como sociedad.

Según ha contado en TiKTok, donde tiene más de 70.000 seguidores, ha vivido la escena cuando ha ido a merendar con su hijo pequeño: "Allí es donde me he encontrado una situación un poco extraña. Era una zona donde tomas café y hay un montón de juegos para niños, hay una cocinita, pelotas, peluches por el suelo y había un montón de niños y niñas jugando". 

"Entonces me he encontrado con que mi hijo pequeño ha ido a montar un tren, unas vías del tren. Había cinco o seis niños que estaban jugando al fútbol con las pelotas de peluche y arrasaban con todo. De tal manera que incluso uno de los niños se ha puesto a hacer toques con la pelota, a ver cuántos hacía, me ha dado un pelotazo en la bandeja me ha tirado el café", relata.

Los padres, al lado y sin decir nada

Lo más llamativo de todo, según Letosa, es que "los padres estaban al lado sentados y no le decían nada, ni el padre ni la madre": "Entonces le dicho: 'Tendrías que jugar en otro sitio, no puedes aquí porque estamos tomando café y nos puedes tirar el café como me has tirado el mío. Y el niño, muy de muy buenas maneras, ha dicho: 'Ah'. Se ha quedado así un poco espantado y se ha ido a jugar otro lugar porque los padres no les decían nada". 

El experto insiste en que "algunos de estos niños arrasaban con todo", ante la total pasividad de sus padres: "Mi hijo estaba jugando a trenecitos, construir vías, y con las pelotas le han destrozado las vías varias veces. Entonces yo observaba la reacción de mi hijo y me ha llamado la atención que en cuanto podía iba cogiendo una de las pelotas de fútbol de peluche y las iba escondiendo en la cocinita una a una. Hasta que ha llegado a nueve o diez". 

Nadie recogía nada

"Me ha llamado mucho la atención que había muchos niños que sacaban juguetes, los tiraban, los chutaban y nadie recogía nada. Yo le he dicho a mi hijo: 'Deja las cosas que has cogido en el lugar que estaban'. Creo que es importante invitar a la reflexión: los niños necesitan límites, hábitos, recoger, ver que pueden molestar al otro. Y una de las únicas maneras para hacerlo es que padres y madres estemos ahí y les acompañemos", reclama Letosa. 

"También tengo que decir que había muchísimos niños y niñas y que muchos de ellos lo estaban haciendo de manera adecuada. No nos quedemos solo con la anécdota negativa, pero que esta anécdota existe", admite. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 