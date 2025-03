Un español aterriza en Buenos Aires y en poco tiempo dice por qué le gusta tanto: el aplauso es masivo

El creador de contenido conocido en TikTok como @Daniconprisa está recorriendo todo Sudamérica en 100 días. Durante su pequeña estadía por Buenos Aires le ha dado tiempo a sacar una clarísima conclusión sobre la ciudad argentina.

"Buenos Aires es una ciudad que no se puede definir. Todo el mundo pregunta por qué me gusta tanto, no te lo sé explicar, es una mezcla", ha expresado el joven español, que ha acumulado más de 50.000 visualizaciones y 3.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Aquí hay una mezcla de culturas, de historia, de cine, de teatros musicales, tiene programas culturales, tiene de TODO", ha añadido justo después. Ha destacado y reiterado que es una ciudad en la que se puede "hacer de todo".

También ha recalcado que es una "ciudad enorme y que tiene una mezcla que es lo gusta", haciendo que tenga una energía y "esencia diferente" que no tenga otra ciudad en el mundo, según ha contado con la mano en el corazón.

"Yo al menos así lo siento, después es estéticamente bonita, algunos edificios más bonitos y otros más feos, unos más populares, otros más ricos, pero no es París, no es una ciudad preciosa, pero lo que tiene es la energía, porque es brutal", ha rematado.