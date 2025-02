Un español cuenta lo que gana por dos semanas de trabajo en una mina de Australia con estas condiciones

El tiktoker @carlosfradejas_ vive en Australia y ha dado mucho que hablar al contar cuánto cobra por trabajar en una mina en el país. Lo primero que ha contado es que está en una mina de hierro, que es "casual" y que cobra 36 dólares australianos la hora, unos 21 euros limpios de impuestos.

En cuanto al trabajo ha explicado que son 12 horas al día, 14 días seguidos: "Nos dan alojamiento, comida, todo lo que hace falta". En pantalla se ha podido leer que también tiene lavandería y que les pagan los vuelos de ida y vuelta a la mina.

En dos semanas gana por este trabajo 3100 euros: "Así que nada, contadme qué os parece trabajar dos semanas, es verdad un poco esclavizado, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, pero tienes alojamiento gratuito, comida, todo, lavandería, trabajo...".

Y en los comentarios hay de todo, muchas personas que no son de España afirman que el sueldo está muy bien y no consideran para nada que sea "un trabajo esclavo". Los españoles consideran que para trabajar 14 días seguidos y en una mina, es decir, un trabajo duro, no es tanto dinero.