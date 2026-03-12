Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El partido de izquierdas de Rufián tendría un 45,9% de apoyo: él lo ve y deja esta sentencia inapelable
Política
Política

El partido de izquierdas de Rufián tendría un 45,9% de apoyo: él lo ve y deja esta sentencia inapelable

El líder de ERC tiene claro lo que hay que hacer. 

Álvaro Palazón
Gabriel Rufián, en una imagen de archivo.
Gabriel Rufián, en una imagen de archivo.

Gabriel Rufián puso sobre la mesa hace unos meses la necesidad de una unión de los partidos a la izquierda del PSOE para intentar arrebatar una posible mayoría a PP y Vox ya que todas las encuestas publicadas dejan claro que en 2027 formarán Gobierno si nada cambia. 

Ahora, tal y como recoge Público, un sondeo elaborado por GESOP revela que cerca de la mitad de los ciudadanos de España valora positivamente la propuesta de Rufián de una candidatura unitaria. 

Según este sondeo, realizado mediante entrevistas online a 700 personas mayores de 18 años con derecho a voto en España, el apoyo es especialmente elevado entre los votantes de Esquerra Republicana de Catalunya, Sumar y el Partido Socialista Obrero Español, donde supera el 75%.

El propio Rufián se ha hecho eco de esta encuesta y ha dejado un aviso a navegantes en sus redes sociales viendo que la expectativa de voto entre el Partido Popular y Vox es de 200 escaños. 

Los tres puntos clave de Rufián

Por todo ello, el diputado de ERC ha explicado en tres puntos qué es lo que piensa después de ver este sondeo. 

  • Quien crea que conviene más cuidar los egos de dentro que los votos de fuera se equivoca.
  • Quien crea que no le va a afectar porque su bandera es diferente se equivoca.
  • Y quien crea que le va a ir bien haciendo lo mismo se equivoca.

Por último ha puesto de manifiesto que "Basta estar 5' en la calle" para ver lo que está pasando. Tres puntos que apelan a aquellos que, dentro de esos partidos de izquierda, no quieren unirse para derrotar a la derecha. 

El primer punto hace referencia a los que anteponen los nombres al partido, el segundo a los partidos —como Bildu, BNG o Compromís— que a veces miran más por su autonomía que por el conjunto de España y el último por partidos como Podemos, que sigue empeñado en ir solo a las elecciones y que sigue desapareciendo todos los parlamentos de España. 

El sondeo de GESOP señala, además, que un 10% de los entrevistados afirma que votaría "con total seguridad" a esta iniciativa. El porcentaje aumenta entre los votantes de Esquerra Republicana de Catalunya (30%), Sumar (24%) y el PSOE (20%).

Álvaro Palazón
