Miriam Fernández, ganadora de 'Tú sí que vales', responde a la polémica: "Esa niña que tú dices que iba en silla de ruedas cantando que quería tener piernas soy yo"

La cantante Miriam Fernández, conocida artísticamente como Renata, se ha defendido del comentario que hizo el actor y humorista Carlos Cuevas en el podcast El Último Podcast, de Antonio Castelo y que también contó con la presencia de la televisiva Maya Pixelskaya.

Durante ese capítulo, que iba dedicado a los realities y programas de televisión, Cuevas recordó el caso de Fernández al ganar Tú sí que vales entre las risas de los presentes: "Yo creo que España se rompió desde el día que la primera ganadora de Tú sí que vales en Antena 3, hace siglos, fue una niña en silla de ruedas cantando la canción de La Sirenita Quisiera tener piernas. Creo que ahí se rompió la televisión en España y ya no se volvió a recuperar nunca".

Fernández ha afirmado que quiere grabar este vídeo "para denunciar una situación y para ver si con un poquito de suerte al graciosito este le cierran la cuenta". "Pues mira, campeón, esa niña que tú dices que iba en silla de ruedas cantando que quería tener piernas soy yo y vamos a aclarar unas cuantas cosas porque cuando uno decide burlarse de alguien al menos debería tener la decencia de informarse", ha comenzado diciendo.

La artista ha empezado señalando primero que no va en silla de ruedas y sí "con andador que utilizo para caminar con mis piernas", después que "no fue en Antena 3 y sí en Telecinco" y tercero que "no fue la primera edición y sí la segunda".

Fernández ha proseguido contando todo lo que ha tenido que hacer: "Soy una persona que se ha labrado un futuro y una carrera en un mundo donde la imagen pesa muchísimo, como es el mundo de la música y la interpretación".

"He tenido que construir mi vida ignorando por completo a los tipos como tú, que se dedican a reírse de los demás bien calentitos desde su sofá", ha añadido.

Relata su historia

La cantante ha explicado que nació con parálisis cerebral y que los médicos le dijeron que jamás iba a poder caminar ni llevar una vida normal. "Sin embargo, a los cuatro años di mi primer paso en contra de todo pronóstico. Gracias al esfuerzo, a la entrega y al amor de mi familia adoptiva y también mío, de mi amor propio", ha subrayado.

Fernández ha destacado que ha tenido que crecer aprendiendo a amar a los demás y a ella misma "obviando, por supuesto, a las personas como tú".

"También sufría acoso escolar cuando era pequeña y precisamente por eso denuncio este vídeo porque el bullying y los comentarios como el tuyo y las risitas de quienes te celebran la gracia, como la chica que aparece en el vídeo que ni siquiera sé cómo se llama, no son una broma", ha apuntado.

Además, ha sentenciado que "ese tipo de humillación constante está detrás de una realidad gravísima", que es el suicidio: "Es una de las principales causas de muerte entre adolescentes, así que no lo voy a permitir. Hoy a mí no me afecta, soy una mujer adulta, pero cuando era una niña sí que me tuve que tragar comentarios y sí que me hacían daño. Si a una persona con discapacidad le llega este vídeo, no quiero que le siente mal como a mí me pasó cuando era pequeña".

Finalmente, ha terminado por comentar la razón por la que cantó esa canción: "Canté La Sirenita porque desde muy pequeña me he sentido identificada con Ariel porque mientras ganaba Tú sí que vales, también estaba ganando campeonatos nacionales de natación adaptada".