Un español que vive en Suiza muestra con cifras exactas cuánto ahorra en un mes: "Es un sueldo bastante bajo para ser este país"

Suiza es uno de los países de Europa con el sueldo más alto. Es una percepción que tiene mucha gente y que está respaldada por los datos. Según la Federal Statistical Office (FSO), el salario mediano bruto mensual en Suiza (a tiempo completo) en 2024 era de 7.024 francos suizos (7.526,55 euros), mientras que según datos de Eurostat en ese mismo año el salario medio anual ajustado a jornada completa en la UE se situó en unos 3.300 euros brutos al mes, con enormes diferencias entre países.

Por eso, muchos españoles piensan en hacer las maletas e irse a Suiza a vivir y a trabajar, con la esperanza de ahorrar durante unos años. El youtuber Versión J.C, español que ya vive en Suiza, ha mostrado con la ayuda de un Excel cuáles son sus gatos mensuales allí, sus ingresos y ha desvelado lo que ahorra en un mes normal allí para que sus seguidores se puedan hacer una idea de cómo es la vida en aquel país.

El youtuber empieza detallando sus gastos y señala que de alquiler paga 762 francos (816,71 euros). Matiza que realmente les cuesta 1.525 francos (1.634,49 euros) pero lo pagan entre su pareja y él, por lo que lo divide a la mitad para ceñirse solo a sus números porque va a hacer las cuentas en base solo a su sueldo.

"La comida, lo mismo: 276 francos (295,82 euros) porque en total han sido 553 (592,71 euros) entre los dos. Tenemos también la gasolina: han sido 72,15 (77,33 euros); teléfono 23,90 (25,62 euros); seguro médico obligatorio que tenemos ahora el más básico, pero para el año que viene lo hemos cambiado y hemos añadido algunos complementos que son muy útiles, sobre todo si tienes algún percance que no te esperes. El año que viene va a ser más caro, pero de momento 336,95 francos (361,14 euros)", detalla.

1.579,99 euros de ahorro al mes

Esos son, según señala, sus gastos fijos, que ascienden a 1.471 francos este mes (1.576,62 euros). A eso le suma algunos gastos variables que ha tenido en noviembre: 70,80 (75,88 euros) por la renovación del permiso de residencia; 46,40 (49,73 euros) del médico porque estaba malo y no fue a trabajar y tuvo que ir al médico y eso es lo que le costó la consulta y otros 148,60 francos (159,27 euros) de la reparación del coche porque se le rompió el cable del ABS.

En total de gastos dan 1.736 francos (1860,64 euros) y dice que el sueldo varía un poco pero su nómina de este mes han sido 3.211 francos limpios (3.441,55 euros): "1.474,15 francos (1.579,99 euros) de ahorro, que hace que ahorre casi la mitad del sueldo aquí en Suiza. Está muy bien. Para que veáis cómo comparando un sueldo de Suiza, bastante bajo para ser este país, y unos gastos normales se puede ahorrar bastante".