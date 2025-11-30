Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sara, joven española de camarera en Suiza: "En tres meses me voy con 9.500 euros ahorrados, puedo estar de viaje unos siete u ocho meses"
Economía
Economía

Sara, joven española de camarera en Suiza: "En tres meses me voy con 9.500 euros ahorrados, puedo estar de viaje unos siete u ocho meses"

Su salario mensual asciende a “3.900 francos más propinas, que suelen ser una media de 500 al menos”.

Daniel Cáceres Garriga
Una camarera sirviendo comida a los clientes en un restaurante de Newcastle upon Tyne
Una camarera sirviendo comida a los clientes en un restaurante de Newcastle upon TyneGetty Images

Cada vez son más los jóvenes que deciden buscar oportunidades laborales fuera de España, especialmente en países europeos donde los salarios mínimos superan con creces los de nuestro país. Entre los destinos más habituales se encuentra Suiza, donde incluso trabajos sin experiencia previa pueden ofrecer sueldos muy superiores a los españoles. Ese ha sido el caso de Sara, conocida en TikTok como @sara_ardi, que ha compartido en esta red social cómo le ha ido durante los tres meses que ha trabajado como camarera en un restaurante suizo.

La creadora de contenido suele hablar con naturalidad sobre dinero y vida laboral, y en uno de sus últimos vídeos respondió a una pregunta recurrente entre sus seguidores: cuánto había logrado ahorrar en ese corto periodo de tiempo. “¿Cuánto me llevo ahorrado de Suiza? Cómo os gusta hablar de dinero, ¿eh?”, comentó entre risas antes de entrar en detalles.

Según explicó, su salario mensual asciende a “3.900 francos más propinas, que suelen ser una media de 500 al menos”. Se trata del salario base habitual en el sector hostelero del país helvético. No obstante, recordó que de esa cifra hay que descontar impuestos, alquiler y comida, por lo que el beneficio final siempre baja un poco. Aun así, su capacidad de ahorro ha sido notable. “Quitando todo, me voy con más o menos unos 9.000 francos ahorrados, un poquito menos”, afirmó. Esa cantidad supera los 9.500 euros obtenidos únicamente en tres meses de trabajo.

Sara aseguró que su objetivo al trasladarse a Suiza era “hacer la temporada de tres meses” y después utilizar ese dinero para viajar, que es uno de los pilares de su contenido en redes. Confirma además que tiene intención de regresar en el futuro para repetir la experiencia: “Después voy a volver a hacer la temporada”. Con el dinero ya acumulado y otros ahorros previos, calcula que podrá estar “de viaje mínimo unos siete u ocho meses”.

El esfuerzo, sin embargo, ha sido considerable. Para maximizar el ahorro, reconoce que “durmiendo en un sofá” y compartiendo habitación pudo reducir gastos de alojamiento. Durante un mes llegó a tener dos empleos simultáneamente, “sin librar, yendo a trabajar de lunes a domingo”. También evitó gastar en ocio o ropa para mantener sus finanzas bajo control.

En su vídeo admite que, aunque está satisfecha con el resultado económico, también se siente exhausta: “Estoy muy orgullosa, pero también estoy muy cansada. Tengo unas ganas de dormir en una cama que no os podéis hacer una idea”. Una confesión sincera que muestra el lado menos glamuroso de emigrar en busca de mejores salarios.

Daniel Cáceres Garriga
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 