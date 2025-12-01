Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Patri y Jonathan, dos españoles en Suiza, no se cortan al dar cifras: "Aquí el potencial ahorro son 3.167 euros, 'igualito' que en España"
Como suele ocurrir con este tipo de comparativas, las reacciones no tardaron en llegar.

Daniel Cáceres Garriga
Capturas del canal de tiktok @trabajarensuiza
Capturas del canal de tiktok @trabajarensuizaTiktok

Cada vez son más los jóvenes que buscan oportunidades más estables fuera de España, y no es raro que recurran a vídeos en redes para orientarse. En TikTok abundan las comparativas salariales y testimonios de personas que ya han dado el salto. Entre ellas han destacado Patri y Jonathan, dos españoles que llevan más de una década instalados en Suiza y que, a través de su proyecto @trabajarensuiza, muestran de forma muy gráfica cuánto puede llegar a ahorrar un recién llegado.

En uno de sus vídeos más comentados explican el “potencial ahorro” de una enfermera recién graduada. Su planteamiento es sencillo: exponer ingresos y restar los gastos básicos, “a la vieja usanza”, con billetes en la mano. Para el caso español, calculan que esta profesional, trabajando en la sanidad privada su primer verano, cobraría “1.400 euros”. A partir de ahí empiezan las restas: “600 euros de alquiler”, a lo que suman “100 de luz, 50 de agua, 200 de comida, 50 para el wifi y otros 50 para el gimnasio”. Añaden, además, “200 euros para gastos varios”. El resultado final deja un margen muy ajustado: “de gastos 1.250 euros, por lo tanto le queda un potencial ahorro de 150 euros al mes”.

La segunda parte del vídeo traslada el mismo ejemplo a Suiza. Allí el sueldo inicial de la enfermera se fija en “5.200 francos”. Los gastos son más altos, pero el margen es considerablemente mayor. Calculan que un estudio para una sola persona supondría “1.100 francos”, acompañado de un seguro médico obligatorio de “unos 250”. En Suiza, la electricidad y el agua son relativamente económicas, de manera que estiman “50 francos” por ambos conceptos. En comida, “350”, y para telefonía e internet, “40”. También suman “50 francos de gimnasio” y “400 de ocio”. Tras las restas, aparece la cifra que ha generado miles de comentarios: “esto es lo que le queda de potencial ahorro, 2.960 francos”. Y añaden un recordatorio: como el franco es más fuerte que el euro, “a día de hoy serían 3.167 euros de potencial ahorro. Igualito que en España”.

Como suele ocurrir con este tipo de comparativas, las reacciones no tardaron en llegar. Algunos usuarios señalan que una enfermera en España puede alcanzar sueldos más altos, alrededor de 2.400 euros en muchos casos. Otros recuerdan que los gastos suizos pueden variar notablemente: encontrar un estudio por 1.100 francos en ciudades como Ginebra no es habitual, muchos seguros médicos “no bajan de 400 francos” y hay tasas adicionales, como el impuesto por los servicios de radiodifusión.

