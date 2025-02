Un estadounidense alucina con lo que le han hecho en su trabajo de España con las vacaciones: dice mucho

Un ciudadano estadounidense que vive y trabaja en España ha contado el shock que le supuso al principio de estar en este país el tema de las vacaciones y los descansos.

"En Estados Unidos no son días, son horas que vas sumando cada mes y a final de año puede ser que tengas 10 días, pero nunca los usas. ¿Sabes por qué? Te miran mal, te penalizan entre comillas por haber ido de vacaciones, es terrible", ha contado en el podcast Too much to say.

"En mi primer trabajo aquí en España me pidieron vacaciones. Me dijeron: 'Jacob, me tienes que mandar ya tus vacaciones'. Digo: '¿Cómo, cómo? ¿Quieres que libre? ¿No me necesitas? No entiendo nada'. Y ellos: 'Sí, mándame lo que quieras'. Digo: '¿Pero cómo funciona eso, me puedes explicar?", ha relatado.

"En mi primer año hice un viaje de ocho días de esquiar. ¿Cómo puede ser que nos dejaran salir a cinco compañeros para hacer un viaje?", se pregunta.

"Además de eso, recuerdo una vez de llegar al trabajo y que me digan: ¿Puedes volver a casa? Hemos visto que te sobran horas. Brutal", insiste.

En las reacciones destaca la de una persona que dice: "Por eso tenemos que proteger tantos los derechos en España de sanidad pública y condiciones laborales 💖 a votar con cabeza gente".