Un experto en comunicación no verbal ve lo que hace Ayuso con las manos en este momento en México y sentencia

La gira de Isabel Díaz Ayuso por México sigue dando que hablar incluso cuando ya ha vaciado su agenda para irse a Riviera Maya, según ha informado la SER. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vivido unos días agridulces, marcados por varios choques con ciudadanos mexicanos que no han estado nada de acuerdo con su visita al país.

Y no ha sido recibida así por casualidad. Sus enfrentamientos con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, han provocado el enfado de sus partidarios, después de que Ayuso se refiriera a México como "Méjico" y lo calificara de "narcoestado" en uno de esos discursos de crítica habitual al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Solo en Aguascalientes, gobernado por un partido de derechas como el Partido de Acción Nacional, ha recibido más apoyo que rechazo.

Aun así, tampoco allí ha estado exenta de críticas. Durante la entrega de las llaves de la ciudad de Aguascalientes, la regidora de la formación Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) Martha Márquez boicoteó el acto levantando una pancarta en el escenario del Teatro Morelos, según recogió el diario El País este miércoles, señalando claramente el motivo.

Las manos de Ayuso"

"Le quiero decir de corazón que la mejor condecoración es la congruencia. Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua", defendió. Y luego remató diciendo: "Estamos con el pueblo. Seguiremos tomando las calles".

Los gestos de Ayuso durante el boicot fueron evidentes, pero hubo otros menos visibles que no pasaron desapercibidos para los expertos en comunicación no verbal, como Juan Manuel García, conocido en redes sociales como Ciencias del comportamiento.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, pidió a los espectadores que se fijaran en dos aspectos concretos. El primero, lo que ocurre con las manos de Ayuso. "Se frota una mano con la otra, lo que se denomina un gesto adaptador. Esto funciona muy bien cuando necesitas reducir el estrés".

Por otro lado, también se detuvo en la rigidez corporal de la presidenta madrileña, que apenas se mueve. Según explica, se trata de una reacción del cerebro "cuando está delante de algo que le puede producir un peligro, cuando genera alerta": "Ya sabéis, el cerebro siempre o lucha o huye, o se queda petrificado".

Lluvia de críticas en México

Desde que Ayuso pisara suelo mexicano, no ha sido bien recibida. Además, literalmente, porque en el propio aeropuerto se le acercó una mujer mexicana pidiéndole respeto por sus gobernantes. Además, el concejal mexicano Emilio Villar publicó en redes sociales una protesta contra Ayuso criticando su visita por ser una persona "antiderechos" y "anti-LGBT", alcanzando miles y miles de visitas.

"Por estar en contra de los pueblos indígenas, por ser una fascista, Díaz Ayuso no es bienvenida. Terminará en el basurero de la historia como sus cómplices", pronunció Villar.

Ahora ha vaciado la agenda para irse a la Riviera Maya. Hasta Óscar Puente ha salido al paso con su refinada ironía: "Es de agradecer que Isabel Natividad reivindique la necesidad de los políticos de tener momentos de asueto".