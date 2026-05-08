Ayuso cancela su viaje a México y José Miguel Villarroya se pronuncia de una forma que sorprende a muchos

Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar que cancela gran parte de su viaje a México. De esta forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid regresará a España antes de lo previsto. La decisión se basa en el supuesto boicot que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha promovido contra ella por este viaje oficial.

Un viaje que ha estado plagado de polémicas; la más notable, la relacionada con las críticas recibidas por algunos mexicanos tras ensalzar la figura de Hernán Cortés, así como la Conquista de América.

En el programa Malas Lenguas, de TVE, se han hecho eco de la cancelación del viaje oficial de Ayuso. "Isabel Díaz Ayuso ha hablado del gobierno mexicano como izquierdismo, que quieren aniquilar a la población...", ha comentado Jesús Cintora antes de dar paso a un resumen de los últimos días de la líder madrileña en México.

"Es una charlotada"

Por todo ello le ha preguntado al historiador José Miguel Villarroya, uno de los colaboradores habituales del espacio de La 1. "Todo lo que vivimos es una charlotada por parte de la señora Ayuso y por parte de la señora Sheinbaum", ha resumido.

"Creo que, tanto los madrileños como los mexicanos tienen problemas más importantes, que deberían resolver estas dos señoras, que estas discusiones de una, que si hay que homenajear a Hernán Cortés, y la otra hablando de que si los españoles tenemos que pedir perdón", ha añadido Villarroya.

Al hilo de esto, el historiador ha querido aclarar a "la señora Ayuso" que en México "no gobierna ningún partido izquierdista, ni comunista, ni gente de mal vivir como dice ella". Igualmente, también se ha dirigido a "la señora Sheinbaum" para señalar que Ayuso "tampoco es la ultraderecha, ni fascista, ni nada de esto".

El tono de Villarroya, más conciliador de lo habitual, ha llamado la atención a otro de los colaboradores del programa. El periodista Hugo Pereira ha asegurado que hay veces que no le entiende.

"No entiendo que estés tan blandito. Que llames charlotada... esto puede ser un conflicto internacional", ha asegurado, mientras Villarroya en tono sarcástico ha señalado que "vamos a ir a la guerra".