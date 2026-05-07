Lo que le ha pasado a Ayuso en Aguascalientes hace honor al nombre de esta ciudad mexicana

Isabel Díaz Ayuso ha completado una nueva jornada de su gira internacional a México, país que también denominó como "Méjico" o tachó de "narcoestado", pero ha vuelto a hacerlo sin estar exenta de críticas y protestas. Una constante que se ha producido desde que la Iglesia mexicana le cancelase un acto de homenaje a Hernán Cortés, que una diputada le leyese la cartilla en pleno aeropuerto y que la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afease su promoción de la defensa de la conquista española en América. Cuando este jueves iban a entregarle las llaves de la Ciudad de Aguascalientes a Ayuso, surgió un boicot que hace honor al nombre de dicha urbe.

La mandataria madrileña ya venía de recibir otra distinción en Aguascalientes, pero a escala regional, es decir, de dicho estado mexicano. Se le impuso la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes por su "lucha en favor de las libertades, la democracia y la identidad cultural". Cabe señalar que dicha región del país norteamericano está gobernado por la derecha mexicana del PAN (Partido de Acción Nacional) y es en Aguascalientes donde Ayuso se ha dado un baño de apoyos conservadores, protagonizados por la familia del magnate Ricardo Salinas Pliego, pero en el que se espera otra serie de encuentros con gobernadores de otros estados bajo dominio del PAN, como Chihuahua, Querétaro y Guanajuato.

En este sentido, y según recoge El País, en el interior del Teatro Morelos de Aguascalientes se vivió una situación que derivó en que un integrante del gabinete de Ayuso tuviese que intervenir en el escenario para tratar de interrumpir a la persona que protestaba. Dicha persona no era un asistente más del público, sino que era Martha Márquez, la regidora de dicha ciudad, pero perteneciente al partido oficialista del actual Gobierno central mexicano, es decir, de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional). En este estado, la oposición a la derecha del PAN.

Aferrada a la pancarta: "Le quiero decir de corazón es que la mejor condecoración es la congruencia"

En este sentido, Márquez irrumpió en el escenario del teatro cuando Ayuso le tocaba intervenir. Lo hizo portando una pancarta en la que podía leerse: 'No tenemos agua'. No era un juego de palabras, realmente era un eco de una protesta de carácter local contra el gobierno regional. Sin embargo, ha reinado cierta confusión en los primeros momentos, al situarse al lado de Ayuso cuando le tocaba pronunciar su discurso de agradecimiento de la medalla.

Según la crónica del citado diario, Márquez le dijo a Ayuso lo siguiente después de que los organizadores cedieran dejándole hablar durante unos cinco minutos: "Lamento que haya sido utilizada por un grupo de políticos corruptos". Antes de pasar a explicar el motivo de su interrupción: "Le quiero decir de corazón es que la mejor condecoración es la congruencia. Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua. Estamos con el pueblo. Seguiremos tomando las calles".

Entre el público se escucharon gritos de desaprobación y arengas para que abandonar el teatro, pero finalmente, cuando la regidora de la formación Morena terminó de hablar, se dirigió una última vez a Ayuso antes de bajar del escenario: "Ojalá en su visita por México también se encuentre con otros políticos de otra talla y de otro nivel que sí respetan los derechos humanos". En este sentido, el viaje de Ayuso continúa este fin de semana con parada en la Riviera maya.