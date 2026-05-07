Un concejal mexicano se planta ante la visita de Ayuso a México y grita a los cuatro vientos este tremendo mensaje

Isabel Díaz Ayuso ha dividido a México tras su visita al país, en la que ha participado en un encuentro llamado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, en el que ha ensalzado el mestizaje y la figura de Hernán Cortés.

Su presencia no ha dejado en absoluto contentos a muchos mexicanos, que se han mostrado en contra de la visita y así lo han manifestado en redes sociales. Incluso algunos se han acercado a ella para expresárselo desde el máximo respeto.

Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que la capital es aquella que tiene "a muchos malinches en el metro, en la calle, en los colegios" y que por ello se siente "profundamente orgullosa de ver a México y el resto de países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid".

Además, defendió la hermandad entre México y España a pesar de que algunos ven problemas en los "valores compartidos": "Somos parte de una misma familia, con un idioma, una religión y unos valores compartidos desde hace cinco siglos. Hay quienes quieren renegar de ello, incluso encontrar en el pasado respuestas y quizás excusas a los problemas de hoy, pero donde unos ven problemas, otros vemos oportunidades".

"No es bienvenida por ser antiderechos"

Reacciones no han faltado. Una de las más sonadas ha sido la del concejal mexicano Emilio Villar, que se ha plantado frente a la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc para manifestarse y gritar a los cuatro vientos lo que piensa de la visita de Ayuso.

Lo ha compartido el medio de comunicación mexicano Círculo Político en su perfil de TikTok (@circulopoliticomx): "Díaz Ayuso no es bienvenida en México. No por ser española, sino por ser antiderechos, por estar en contra de la población LGTB, por estar en contra de los comedores comunitarios en Madrid, por estar en contra de las grandes mayorías [quiere decir minorías]".

"Por estar en contra de los pueblos indígenas, por ser una fascista, Díaz Ayuso no es bienvenida. Terminará en el basurero de la historia como sus cómplices", ha añadido. Y ha rematado exclamando: "¡Viva Cuauhtémoc! ¡Abajo Hernán Cortés!".