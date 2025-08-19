Un farmacéutico conquista a todos al mostrar lo que tiene escrito un cliente suyo en las cremas

No siempre es fácil identificar los medicamentos o la cremas de prescripción médica, especialmente para las personas mayores. Muchas de ellas las identifican con el color y el formato de las cajas, mientras que otras directamente las rebautizan para su uso, dejando atrás nombres comerciales y principios activos.

El farmacéutico Julio Fernández ha compartido en X una imagen en la que muestra cómo guarda e identifica uno de sus clientes las cremas que tiene por casa, siendo de lo más comentado.

"Algunos usuarios son adorables a la hora de reconocer para que sirve cada una de sus cremas en casa…😅", ha escrito el profesional junto a la imagen de una bolsa de zip transparente con cuatro botes de crema.

En la instantánea se ve que la crema de Diclofenaco, usada para tratar los síntomas de la artritis reumatoide, tiene escrito encima "dolor cintura"; el Thormbocid, utilizada para los trastornos venosos, está identificado como "morado caídas", pero lo mejor viene con las dos últimas.

El Gine-canesten, utilizado para la candidiasis vulvovaginal, lo resume en "picor coño" y la crema Anticongestiva cusi, usada para irritación cutánea y escoceduras, con "culo escocío".

Las denominaciones han sido de lo más comentadas en X, donde la publicación acumula más de 2.000 me gusta. Algunos usuarios de la red social han destacado lo práctico que supone, mientras que otros se han animado a comentar cómo ordenan o denominan las cremas.