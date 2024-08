La Guardia Civil pide que nadie deje este objeto en la guantera del coche: una extendida costumbre

La Guardia Civil ha avisado de una costumbre que tienen muchos conductores y que supone un riesgo que les puede acabar costando un buen disgusto: dejan una copia de las llaves de casa en la guantera del coche.

En una publicación en sus redes sociales, la Benemérita avisa: "Con el simple gesto que te voy a enseñar a continuación podrías ser víctima de un robo. Y es que algunos conductores tienen la costumbre de dejar la llave de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado para varios días al irse de vacaciones".

"Es aquí donde está el problema y te voy a explicar por qué. Se han dado varios casos donde los ladrones acceden al interior de tu vehículo y, por medio de algún tipo de documentación como sería el seguro o alguna factura de taller o similar, pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él", alerta la Guardia Civil.

"Por ello, cuando regresemos de vacaciones podemos encontrarnos que hemos sido víctimas de un robo y que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera tus propios vecinos, ya que han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido", insiste la agente.

"Y no olvides: no dejes objetos de valor en el vehículo y si has de hacerlo no los dejes a la vista", concluye.