Un histórico corresponsal de TVE no se muerde la lengua tras ver un sketch del rey en el programa de Buenafuente en La1

La vuelta de Andreu Buenafuente y su programa Futuro Imperfecto a RTVE está dando mucho de sí. El celebrado monólogo del humorista y presentador catalán generó un aluvión de aplausos y de comentarios. Pero el espacio ha dado para mucho más... y también hay cabida para justamente lo contrario, quejas.

Una de las más sonadas las ha dado vía X el histórico corresponsal del ente público Miguel Ángel Idígoras. El que fuera voz y cara de los Telediarios de La1 en Londres o Rabat, ha reaccionado con evidente indignación a uno de los contenidos de Futuro Imperfecto.

Lo ha hecho con una frase irónica: "La televisión de todos, dicen". Ese mensaje sirve para citar un tuit del programa de Buenafuente donde comparten un sketch sobre Juan Carlos I en tono humorístico.

La parodia se apoya en la canción Cibeles, la 'declaración de amor musicalizada' que el futbolista Sergio Ramos dedica al Real Madrid, años después de su salida.

"Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele", reza la canción, que el programa de Buenafuente superpone a imágenes de Juan Carlos con su hijo Felipe en, entonces, tiempos felices para ambos. Antes de su ruptura de relaciones y la salida del rey emérito a Abu Dhabi.

El sketch no sólo se nutre de imágenes de Juan Carlos y Felipe. También aparecen documentos visuales del emérito con Corinna, escopetas de caza y elefantes detrás justo cuando suena el verso "yo mataba por ti".

Y no faltan los deepfakes, con la cara de Juan Carlos I superpuesta artificialmente sobre el que sería el cuerpo de Sergio Ramos en el videoclip de Cibeles. Un contenido que generó protestas en los usuarios de X, algunos de los cuales dan la razón a Miguel Ángel Idígoras.