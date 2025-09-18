Buenafuente vuelve fuerte y se marca un monólogo que ya piden verlo “EN BUCLE"

Andreu Buenafuente ha vuelto este jueves a La 1 con la segunda temporada de Futuro imperfecto, el programa donde analiza la actualidad desde una perspectiva humorística. Sin embargo, en el estreno de esta noche, el humorista ha sorprendido a muchos con un arranque que nadie se esperaba. Ni chistes fáciles, ni bromitas baratas para que el público vaya entrado en calor: sentado en el borde del escenario, ha pedido permiso para hablar “fuera del programa” con un monólogo tan crudo como lúcido, que muchos, siempre en las redes sociales, ya han bautizado como "un discurso para ver en bucle” una y otra vez.

“No hay nada peor que un cómico parado. A mí en mi casa no me escucha nadie, me dan órdenes y yo las cumplo. Pero mis opiniones se me van quedando dentro y digo: esto va a petar”, confesó al inicio. Esa fue la mecha de un repaso a la política y la sociedad que ha ido, con dardos directos y muy poco complacientes con la política y el clima social. Hubo hasta un guiño hacia Jimmy Kimmel: “Si no mira lo que le ha pasado, que esta mañana le han dicho, ¿sabes contar? Pues no cuentes con nosotros. Le han suspendido el programa. Sí, sí, sí”, recordaba Buenafuente, en alusión a la 'cancelación' del humorista americano.

El grueso del monólogo se centró en la política española. Buenafuente cargó contra la deriva verbal de algunos dirigentes: “Cuando un responsable político de primer nivel compara las protestas de Madrid en la Vuelta a España con el cerco de Sarajevo, donde murieron miles de personas, se convierte automáticamente en un irresponsable político. Y no veo humor ahí”. Poco después lanzó otra andanada: “Cuando otro habla de enterrar un partido en una fosa, a mí me agrede personalmente. Tampoco hay humor ahí. No hay humor”.

La referencia no era gratuita. El presentador recordó entonces a su abuelo, todavía sin identificar: “Mi abuelo Mariano sigue sin poder ser identificado en algún campo del Maestrazgo como miles y miles de soldados republicanos que cayeron en combate. Así que por favor, no hables así de las fosas”. Y a partir de ahí trazó un diagnóstico demoledor: “La banalización de la ignorancia nos hace peores. No tenemos valores, no tenemos pasado, y por lo tanto no tenemos presente. O el presente que tenemos es una mierda”.

El discurso no esquivó la política internacional. Buenafuente denunció la falta de reacción ante el sufrimiento en Gaza: “Por no hablar del funambulismo de muchos por no admitir el genocidio, que hasta la propia ONU ya lo acaba de cualificar hace pocas horas. ¿Quién es la ONU para decirlo? ¡Coño, la ONU!”. En catalán remató con un exabrupto que desató aplausos: “Me cago un cullo para cada camalla”.

Hubo también una declaración de principios sobre la propia televisión: “Lo que sí hemos dicho este año es no dejemos entrar a todo lo que atente contra los mínimos valores de humanidad y de civismo. El exabrupto, la declaración para llenar telediarios. Con tu pan, te la comas”. Y un cierre que suena a lema: “Esto no va de partidos, va de no sentir vergüenza ajena”.

El arranque encaja con la gran novedad de esta temporada: Futuro imperfecto se graba ahora los jueves por la tarde, apenas unas horas antes de su emisión. TVE quiere evitar fiascos como el de la primera temporada, cuando la dimisión de Santos Cerdán pilló al programa grabado y tuvieron que avisar a los espectadores con un rótulo: “Programa grabado antes de la dimisión de Santos Cerdán. Rogamos a los políticos que respeten nuestro calendario de producción”.

Además, RTVE coloca a Buenafuente de nuevo frente a Supervivientes y La Revuelta en una batalla del prime time que promete guerra. La pública llega en buen momento tras el estreno de Los archivos secretos del NO-DO y refuerza el formato con caras conocidas como Silvia Abril, Tamara García Romero, Raúl Cimas o Sergi Estella, a los que se sumarán cómicos invitados. Incluso se han guardado una novedad: por primera vez el programa saldrá de Terrassa para grabar en otra ciudad.

La primera entrega, titulada “Estamos de vuelta”, repasó el verano con música, sátira y las colaboraciones habituales. Pero lo que se lleva todos los titulares es ese prólogo inesperado: ocho minutos de monólogo serio que ya circulan por redes sociales como prueba de que Buenafuente ha vuelto más incómodo y más libre que nunca.