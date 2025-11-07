Un histórico diario británico responde así de rotundo al 19% de los españoles que elogian el franquismo

El histórico diario británico The Times, fundado en el año 1978 por John Wolter, nombrado, inicialmente, como The Daily Universal Register, propiedad de la corporación de medios Rupert Murdoch, News Corp, ha dedicado un extenso artículo a los españoles que 50 años después alaban el franquismo.

El periódico conservador se ha hecho la misma pregunta que más de uno ha planteado en las últimas semanas tras conocer un dato preocupante. Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), presidido por José Félix Tezanos, reflejó que el 19% de los españoles cree que los años de la dictadura de Francisco Franco fueron "buenos".

"¿Cincuenta años después de la muerte de Franco, está en peligro la democracia española?", se ha cuestionado el periodista de The Times, Isambard Wilkinson, en el artículo publicado este viernes.

En la noticia, hablan con el escritor Javier Cercas, que cuenta cómo vivió la muerte de Franco a sus 13 años. "Mi imagen de aquel día es la de una felicidad sin escuela y el miedo que sentía por aquel hombre. Pero el sentimiento predominante en España no era de alegría ni de tristeza. Era de incertidumbre. Mucha gente, como mis padres, solo conoció el franquismo. Su dictadura duró 40 años. Así funcionaba el mundo. Era su vida", ha detallado al citado medio.

Desde The Times aseguran que 50 años después de la muerte del dictador español, "España conmemora su aclamada transición a la democracia como uno de los mayores éxitos de Europa".

Pero también avisan de que aquellos que "desempeñaron un papel fundamental en ese éxito", el de la Transición, están advirtiendo que "el consenso que sustentó la Constitución de 1978 se está resquebrajando". "Las instituciones están en declive a medida que la polarización política y el populismo crecen", apuntan en el diario británico.

Miquel Roca, uno de los llamados 'Padres de la Constitución', ha señalado al citado medio que "hemos cometido un grave error al no enseñar nuestra historia". "Mucha gente no valora la libertad que conquistamos. Por eso tenemos polarización y tensiones políticas. La debilidad de las instituciones es tal que pocos creen que el poder público les beneficia", ha asegurado.

Analizando la encuesta del CIS que apunta que uno de cada cinco españoles considera "los años de la dictadura de Franco fueron buenos o muy buenos para España", el citado medio asegura que "la democracia está perdiendo atractivo".

Roca termina avisando de que teme que el espíritu del éxito democrático de la transición se esté desvaneciendo. "En España, el peligro reside en que nos estamos acostumbrando a la tensión política", ha zanjado.