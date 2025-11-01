El periódico conservador 'The Times' es demoledor sobre la figura de Franco: "Tirano de pacotilla"

El periódico británico The Times, fundado en Londres en 1785 por el editor y periodista John Walker, ha entrado de lleno en la figura del dictador Francisco Franco, que gobernó España desde 1938 hasta su muerte en 1975. No se han dejado nada en el tintero y tampoco se cortan en llenarle de calificativos.

Prueba de ello está en el titular elegido en el artículo dedicado al libro El Generalísimo, del escritor Giles Tremlett. "General Franco: una mediocridad en todo excepto en crueldad" y en el subtítulo han añadido "el tirano de pacotilla que gobernó España durante 40 años".

"Uno de los primeros recuerdos de Franco fue presenciar la humillación que siguió a la destrucción de la Armada Española por buques de guerra estadounidenses frente a las costas de Cuba en julio de 1898. Tenía cinco años entonces, aquella derrota quedó grabada a fuego en su memoria", analizan

Han descrito que fue precisamente en aquel momento en el que se veía a sí mismo como "un nuevo conquistador, un hombre que rejuvenecería España, promoviendo su excepcionalidad y desterrando la nefasta influencia extranjera". Sin embargo, luego rematan que "el aislamiento convirtió a España en un desastre económico y en un paria".

"En tiempos de decadencia, las naciones suelen recurrir a los autoritarios, esto brinda oportunidades a hombres mediocres, personalidades tóxicas e ineptas para la política convencional", defienden. Y ojo, que lo comparan con la España actual: "Resulta difícil imaginarlo triunfando en la España actual, próspera y liberal".

"Difícil imaginar que hubiera triunfado en otro ámbito"

Comentan que el ascenso de Franco estuvo "intrínsecamente ligado a su carrera militar, resulta difícil imaginar que hubiera triunfado en otro ámbito". Por si fuera poco, añaden: "Ascendió en el ejército no por ser un comandante brillante, sino por ser un disciplinario severo con una crueldad despiadada".

El rescate de la economía franquista, tal y como cuentan, y el posterior auge del turismo extranjero, "exigió la flexibilización de las leyes que prohibían el uso del bikini, un cambio que debió molestar al puritano Franco".

"Un hombre terriblemente aburrido"

Ensalzan la figura de Tremlett por el hecho tener la valentía para "escribir una biografía de Franco, un hombre tan terriblemente aburrido", habiéndolo convertido en su libro en un "personaje fascinante".

El medio concluye su lectura con otro golpe a Franco: "Gracias a Tremlett, entiendo mucho mejor a Franco, pero sigo sin comprender el atractivo de tiranos de pacotilla como él. ¿Qué misterioso proceso dicta que, en tiempos de crisis, las naciones recurran a hombres tan mezquinos y vengativos? Franco no fue una anomalía, era un arquetipo. Hemos visto este tipo de personajes demasiadas veces"