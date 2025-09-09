Un hombre va con 2.000 euros a una administración de lotería y el dueño le ofrece el Súper Décimo de Navidad

El actor riojano del anuncio de este año de la Lotería de Navidad, Amadeo Marín, señala el número premiado con El Gordo.

La administración de lotería @adminlasarenas ha contado en TikTok la curiosa situación que tuvo lugar en su negocio cuando un hombre llegó con un sobre con 2.000 euros para gastar y él le ofreció el Super Décimo de Navidad.

"Te voy a dar esto, que son 2.000 euros", le dice al dueño del negocio, que cierra el sobre y le da un mensaje para que muchos otros lo tengan en cuenta a la hora de pagar en efectivo.

"Mejor te lo guardas y los 2.000 euros si quieres te lo cobramos por la tarjeta, con el bizum propio de Loterías del Estado, con transferencia", le comenta la persona tras el mostrador.

La persona que van con el sobre le pregunta si no puede pagar en efectivo y él responde que sí, pero sólo hasta 999,99 euros. Este hombre decide guardarse el sobre y pagar con tarjeta.

"¿Qué producto me puedes recomendar con 2.000 euros?", le pide. "Súper Décimo de Navidad, que consiste en comprar todas las terminaciones del 00 al 99 y te garantizas como mínimo 500 euros en devoluciones", le comenta.

"Pues prepárame uno", le dice. El hombre le prepara el taco de décimos de Navidad y se los ordena desde el 00 hasta todas las terminaciones: "Hoy pagarás 2.000 pero en realidad es como si te costara 1.500 euros al final del sorteo".

Los más avispados le han dicho que lo que puede hacer es hacer dos pagos de 999 euros comprando décimos sueltos y pedirlos en dos mitades. Algo que no se puede hacer.

El propio dueño de la cuenta dice a uno de los comentarios: "Es un producto de 2.000€, si quieres ese producto donde te aseguras 500€ no puedes hacerlo. Si quieres comprar 2.000€ de lotería en efectivo puedes comprarlo en dos veces, como dice el chico de los dos pagos de 999€".

En la web de esta administración de Lotería explican concretamente lo que es el Súper Décimo de Navidad. Según se puede leer "es una de las grandes novedades del Sorteo Extraordinario de 2025".

"Cada vez más familias y grupos de amigos lo eligen porque asegura premios mínimos, incluye todas las terminaciones del 00 al 99 y reúne los números más buscados como el 13, 22, 25, 69, 85 o 89. Pero además, es un producto muy exclusivo y limitado: conseguir todas las terminaciones en un mismo pack es casi imposible de forma individual", explican.

Y ponen en la propia web: "Atención: El Superdécimo se agota muy pronto cada campaña debido a su exclusividad".