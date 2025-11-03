Un hostelero lanza un aviso cuando vayas a pedir este producto a domicilio: "No te va a llegar bien nunca y luego te quejas"

El experto en hamburguesas Pedro Francés ha compartido su experiencia probando Vicio, del chef Aleix Puig, concursante de MasterChef, cuya empresa de hamburguesas se ha convertido en un referente del servicio a domicilio.

"La última vez que me gasto 100 euros en Vicio", ha dicho el experto, que ha contado que está en un evento de marketing en Zaragoza y ha probado casi toda la carta del conocido restaurante.

Lo primero que ha hecho ha sido probar las patatas fritas y dejar un consejo para todos aquellos que pidan este producto a domicilio: deja de hacerlo. "Patatas con queso y trufa. Un consejo de hostelero: no pidas patatas en delivery, no te van a llegar bien nunca. Luego no te llegan bien y te quejas. Las patatas no valen".

"Esto sí mola"

Después ha probado las alitas de pollo, que ha dicho que "sí molan". En cuanto a las burgers, ha comido primera la de bacon, una de las más famosas de la marca, y ha puesto una pega: la costra de la burger es quemado.

"Sabe más a lechuga que a carne. Esta no me ha molado", ha señalado. La de pollo tampoco ha sido de su agrado porque le sabe más a pepinillo que a pollo: "De dos, para mí, cero".

La doble bacon con queso sí le ha gustado: "Correcta". Con la de trufa "no hay fallo" y encima le ha dado 10 puntos de más por lo bien que ha quedado el huevo de dentro de la hamburguesa.

Eso sí, "por 13 euros tienes mejores de delivery". La ibérica, la última que ha probado, tampoco le ha gustado: "Conclusión, enhorabuena a la gente de Vicio. Sois los mejores".

Facturan 55 millones de euros

El CEO de la empresa, Oriol de Pablo, ha hablado en más de una ocasión de la salud financiera de la compañía, consolidada ya como una de las grandes cadenas de España con campañas de marketing con millones de impresiones de alcance.

La marca, que se fundó en 2020, tiene más de 80 empleados y factura 55 millones de euros al año, lo que supone un incremento de más del 30% respecto a 2023, pero algo lejos de los 70 millones recogidos en un documento para inversores que publicó El Economista, tal y como recoge el diario El País en una noticia donde analiza la marca.