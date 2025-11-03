Pide mayonesa en un bar: le llega la cuenta con 6 euros de un cargo que de primeras impactaría a cualquiera

Nuevo lío en la hostelería por culpa del cobro que le han hecho en un bar a un cliente. Según la web especializada en hostelería qamarero.com, en España hay alrededor de 180.000 bares por lo que es probable, por probabilidad, que en alguno de ellos ocurra algo llamativo.

Cabe destacar que, el sector hostelero es, además, fundamental en la economía española ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional, una cifra histórica a pesar de que cada vez hay menos locales. Desde 2010 el número de bares en España está bajando —un 17% concretamente— aunque sigue siendo el país con bares del mundo seguido de Italia.

La cuenta Soy Camarero, llevada por Jesús Soriano, se encarga de compartir imágenes y situaciones relacionadas con la hostelería y una de ellas está dando mucho que hablar en las últimas horas.

"Me pasan este ticket donde me explican que al pedir mayonesa les han dado 6 sobres monodosis, resultado 6€ por la mayonesa ¿Qué opinas?", ha escrito el hostelero en su perfil de X, con 165.000 seguidores.

En la imagen se puede ver una especie de papel donde los cobros están hechos a boli y aparece un cobro extra de 6 euros por seis sobres de mayonesa, a euro por sobre, algo que ha dejado a muchos de piedra.

"En el McDonald's te la cobran y nadie dice nada, en el Mercadona te cobran la bolsa y no pasa nada en las tiendas Inditex tu le quitas la alarma te pones tu bolsa y te cobras tú y nadie dice nada. Pagas lo que consumes, ¿que queréis descuento también?", dice también un usuario.

El ticket en cuestión también ha dado que hablar: "¿Un ticket así es legal? Yo para empezar le pido la cuenta en un ticket real donde me marca el IVA y toda la cuenta como se debe".

Añade otro: "Un robo, lo mismo que si te cobraran 1,5€ el café, y 2,5€ si lo pides con sobre de azúcar". Como siempre en estos casos, los cobros deben aparecer indicados en la carta.