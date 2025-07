Un experto en fiscalidad responde, con la ley en la mano, a si el cobro de un bar que tanto revuelo ha causado es legal

El influencer gastrónomico Cocituber fue noticia hace unos días tras su encontronazo con el dueño de un bar de Getafe que le cobró el servicio de mesa, donde incluyó el aperitivo.

"Cuando tú pones el aperitivo lo tienes que ofrecer, esto está prohibidísimo, el servicio de mesa no lo puedes cobrar, es que si no, le estás colando cinco euros por una cosa que no ha pedido", aseguró el creador de contenido.

Ahora, un experto en fiscalidad ha abordado el tema y ha resuelto las dudas de los ciudadanos siempre "con la ley en la mano". Lo primero que ha dicho es que Cocituber tiene razón: "No te pueden cobrar el cubierto en ningún restaurante".

En cuanto a cobrar el aperitivo, el experto ha dicho que "hay matices": "Cuando te sirven el pan o un aperitivo y lo consumes puede ser que el restaurante, como hacen la mayoría, no te lo cobren o puede ser que sí te lo cobren porque ese aperitivo y ese pan aparece en la carta de precios".

"Entonces, ley en mano, sí que te lo podría llegar a cobrar. Por eso si no lo quieres recházalo porque te la juegas a que te lo cobren. A mí no me gusta que un restaurante te ponga un aperitivo y luego te lo cobre, estamos de acuerdo, pero ley en mano, si está en la carta ese aperitivo, y el precio aparece reflejado, lo podrían llegar a hacer", ha zanjado sobre el cobro.

¿Y el servicio de mesa? Tampoco se puede cobrar: "Si quieres aumentar tu margen de beneficios aumenta los precios de la carta pero en el ticket nunca puede haber reflejado un concepto que ponga servicio de mesa".