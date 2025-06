Un 'influencer' extranjero alucina con lo que hacen los españoles durante el himno... y los propios españoles reaccionan en masa

El usuario de TikTok @babatrosss, que tiene más de 800.000 seguidores en esa red social, ha provocado cientos de reacciones de españoles tras mostrar su sorpresa por lo que los jugadores de España hacían durante el himno antes del partido frente a Francia de la Liga de Naciones.

"Ningún jugador canta el himno. Por favor, explicación", ha señalado en una publicación grabada desde el mismo estadio.

"El himno no tiene letra por temas históricos", le ha respondido una persona. "Si a estas alturas aun no sabéis que el himno de España no tiene letra es que no sois muy de fútbol", agrega otro.

"Hombre es que cantar lololo en frente de la cámara queda un poco mal, a ver si le ponemos letra al himno", bromea otro.

"El himno de España no tiene letra porque su origen es militar: era una marcha instrumental llamada "Marcha Granadera". Nunca se compuso con intención de cantarse, y aunque hubo intentos de ponerle letra, ninguno se aceptó oficialmente. Por eso sigue siendo solo instrumental", contextualiza otro más.