Un joven va al acto de 'Un paso al frente' y deja este recado a toda la izquierda: "A ver si se dan cuenta"

La coalición formada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes ha vivido este sábado "un paso al frente", presentando su nuevo proyecto político en el Círculo de Bellas Artes para arrancar su camino de cara a las próximas elecciones generales.

El secretario general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha apelado durante su intervención a lo que es la base desde los inicios de la movilización, "organizarte para mejorar la vida de todas las personas".

"No hay escenario, finalidad más noble, que el compromiso político. En esa lucha por lo común, esa reivindicación de lo común es en lo que nos va la vida", ha defendido Maíllo durante el acto.

Maíllo ha asegurado que "nos quieren hacer ver que los jóvenes son todos de Vox" y que las próximas elecciones "las ganarán PP y Vox". "No caigamos en la trampa (...) Nada de resignación, disputa", ha expuesto entre aplausos.

En el acto, también han intervenido ministros como el de Cultura, Ernest Urtasun, que ha recordado que, sobre la aritmética entre partidos y provincias, es algo que ya se trabajó en los últimos comicios generales y se saldó con un Gobierno progresista.

"A ver si se dan cuenta"

Pero justo antes de que arrancara, uno de los muchos jóvenes que han acudido al Círculo de Bellas Artes ha hablado con El HuffPost sobre si cree que hay espacio y tiempo para la reacción política en la izquierda.

"A ver si se crea algún movimiento que dé esperanza a la población y que volvamos a sumar, pero sumar de verdad. Que se una toda la izquierda para intentar vencer a esta ola de racismo y xenofobia", ha razonado.

Preguntado sobre si cree que podrá haber una unidad total en la izquierda, ha confesado que no lo ve "muy probable". "Porque Podemos ya está diciendo que no. Entonces, a ver si se dan cuenta e intentan sumar, porque si no no vamos a poder y nos van a ganar", ha reiterado.

El joven también ha mandado un mensaje de ánimo al electorado de izquierdas, diciendo que la batalla no está ni mucho menos perdida y que todavía sigue habiendo "fuerza" para poder darle la vuelta a la tortilla.

De hecho, ha recordado lo que ocurrió con las encuestas previas a las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023. "No nos podemos fiar de las encuestas, porque en las últimas también decían que nos iban a ganar la derecha y la extrema derecha y al final no pasó", ha añadido.