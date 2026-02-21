Robert Kagan, historiador y politólogo conservador, habla alto y claro sobre Europa: "Mientras Trump esté en el poder, EEUU es vuestro enemigo"

Donald Trump saliendo de la Casa Blanca para acudir a una conferencia de prensa el pasado 13 de febrero de 2026.

No es una frase habitual en boca de un intelectual conservador estadounidense. Pero Robert Kagan, historiador y uno de los referentes del pensamiento neoconservador en política exterior, lo dijo sin rodeos en una entrevista con el diario alemán Der Spiegel: "Mientras Trump esté en el poder, Estados Unidos es vuestro enemigo", en referencia directa a Europa. No, no son palabras de un pensador progresista.

Kagan no es un analista marginal. Fue una de las voces influyentes del intervencionismo liberal en las décadas posteriores a la Guerra Fría y un firme defensor del orden internacional liderado por Washington tras 1945.

Por eso su giro retórico tiene peso: no habla desde la izquierda antiestadounidense, sino desde la tradición conservadora que defendió durante años la hegemonía liberal de EEUU.

"Un dictador en potencia": su diagnóstico sobre Trump

En la conversación con el semanario alemán, Kagan sostiene que EEUU ya tiene "un pie en la dictadura" y define a Donald Trump como "un dictador en potencia". A su juicio, la amenaza no es solo institucional, sino estructural: denuncia el control del Departamento de Justicia, el FBI o la CIA, y alerta sobre un uso político de organismos federales.

También menciona por su nombre a figuras clave del entorno republicano, como Stephen Miller y Russell Vought, a quienes acusa de socavar activamente la democracia liberal.

Kagan ya había advertido en 2016 que el fascismo estadounidense no llegaría con uniformes, sino con un líder populista y mediático. En la entrevista insiste en que su diagnóstico no es exagerado, sino coherente con una deriva que —según él— busca desmontar el orden liberal construido tras la Segunda Guerra Mundial.

El fin del paraguas estadounidense y el problema alemán

La parte más delicada de la entrevista llega cuando habla de Europa. Para Kagan, el sistema internacional posterior a 1945 fue una anomalía histórica: antiguas potencias como Alemania, Francia o Reino Unido renunciaron a competir como imperios, mientras EEUU actuaba como garante de seguridad a través de la OTAN y la arquitectura liberal.

Si Washington se retira —o deja de ofrecer garantías creíbles—, Europa entra en una disyuntiva: o se somete a esferas de influencia de grandes potencias como Rusia o China, o se rearma.

Kagan lo formula casi como una ley de la física geopolítica. Y advierte de algo que en Alemania suena incómodo: el regreso del llamado problema alemán. Es decir, una Alemania demasiado grande y poderosa para el equilibrio europeo, cuestión central desde 1871 hasta 1945.

Cuando se le pregunta si Alemania debería incluso considerar una capacidad nuclear, responde que necesita una capacidad "normal" para enfrentarse a una potencia nuclear como Rusia, aunque reconoce que eso generaría nerviosismo en países como Polonia.

Mundo multipolar: ¿más peligroso que la Guerra Fría?

Otro eje de su argumentación es histórico. Kagan sostiene que la etapa posterior a 1945 fue, comparativamente, más estable que casi cualquier periodo anterior en los últimos dos siglos. Recuerda que entre Alemania y Francia hubo tres guerras en 70 años y que el continente vivió dos guerras mundiales antes del orden liberal liderado por EEUU.

En su visión, un mundo multipolar —con EEUU, China y Rusia compitiendo sin un árbitro dominante— es más inestable por definición. No porque la Guerra Fría fuera idílica, sino porque el equilibrio de poder sin reglas claras suele derivar en conflictos.

Trump, Europa y el apoyo a la derecha populista

Kagan considera especialmente peligroso el respaldo que, según él, la administración Trump da a fuerzas nacionalistas europeas. Cita explícitamente a partidos como la AfD alemana o figuras como Marine Le Pen o Nigel Farage.

En su análisis, no se trata solo de política interna estadounidense, sino de una estrategia más amplia que erosiona el proyecto europeo desde dentro. De ahí su frase más polémica: que mientras Trump esté en el poder, Europa no puede contar con EEUU como aliado fiable.

Un escenario electoral inquietante

La entrevista entra también en terreno doméstico: Kagan especula con la posibilidad de que se utilicen mecanismos como la Ley de Insurrección de 1807 en un contexto de disturbios previos a elecciones legislativas, y plantea escenarios de tensión institucional si los demócratas obtuvieran mayoría en el Congreso.

Robert Kagan no es un activista antisistema, sino una figura del establishment intelectual conservador que durante décadas defendió el liderazgo global estadounidense. Que alguien con ese perfil hable de dictadura potencial, rearme europeo y ruptura transatlántica refleja hasta qué punto el debate sobre el futuro de la alianza entre EEUU y Europa ha dejado de ser académico para convertirse en estratégico.