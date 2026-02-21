En Mallorca se ponen el mono de trabajo para controlar las colonias de gatos

Un gato descansa en una de las casas de la localidad de Valldemosa, en Mallorca, en islas Baleares.

El Gobierno de las islas Baleares quiere poner coto a las numerosas colonias de gatos en el archipiélago. Según publica el diario Majorca Daily Bulletin, esta semana, en una reunión al más alto nivel, el Ministerio Regional de Medio Ambiente, de la mano de los municipios de las islas, ha acordado monitorizar el creciente número de gatos ferales y su esterilización.

Tal y como reza la publicación, se entiende que una colonia felina es un grupo de gatos que viven en libertad o en semilibertad, con poca o ninguna socialización y en parte dependientes de los humanos para sobrevivir. Las últimas cifras de la organización desvelan que hay 1.759 colonias de gatos registradas en las Islas Baleares. Aunque, según Fernando Fernández, Director General de Agricultura, en realidad hay "muchas más".

La castración es "crucial"

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, Miquela Cintes, una veterinaria con consulta en Porreres, un pueblo del centro de la isla de Mallorca, asegura que "la castración de los gatos de la colonia es crucial". Ella misma fundó en 2018 Amics d'en Roc i na Bet una asociación de bienestar animal que suele financiar y llevar a cabo la castración de estos animales.

Fernández, por su parte, explica, también en conversación con el diario británico, que las colonias solo pueden considerarse bajo control una vez que más del 90% de los gatos ferales han sido esterilizados. Por lo tanto, el primer objetivo del Ministerio es que al menos el 50 % de los gatos en las colonias se sometan al procedimiento. Según los datos consultados, el 26 de los 53 municipios de Mallorca están implementando activamente esta medida.

"El procedimiento dura entre cinco y diez minutos y el animal puede volver a moverse libremente ese mismo día", explica Cintas respecto al procedimiento veterinario. "El coste oscila entre 100 y 150 euros para las gatas y entre 70 y 100 euros para los gatos machos", asegura. "Gracias a los voluntarios, los gatos están cuidados. Los animales son mi vida y significan absolutamente todo para mí ", culmina.