El 'nuevo Sumar' pide sacudirse el desánimo y la resignación: "Ni cenizos, ni delulus. Este país nos necesita más unidas"

Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los comunes han presentado este sábado la nueva coalición electoral con la que se presentarán a las elecciones generales del año 2027, aunque no han desvelado ni su marca electoral ni quién encabezará el proyecto. Con el lema "Un paso al frente", las cuatro fuerzas sí han invitado a otros partidos a unirse a este proyecto para alcanzar la ansiada unidad de la izquierda y han pedido al electorado progresista sacudirse "el nubarrón y el pesimismo" ante el anunciado triunfo de PP y Vox. "No pasarán y no ganarán", han señalado.

En un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y con música de Bad Bunny o Amaral para impregnar el evento de un ambiente festivo, Lara Hernández, Ernest Urtasun, Mónica García y Antonio Maíllo han tomado la palabra para presentar este nuevo proyecto político ante casi un millar de simpatizantes, aunque otros muchos se han quedado fuera del recinto por cuestión de aforo.

A la cita no han faltado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Pablo Bustinduy; figuras de Más Madrid como Manuela Bergerot, Emilio Delgado o Eduardo Rubiño; el exministro y exlíder de IU Alberto Garzón, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, el exsecretario de Estado Nacho Álvarez, o el candidato a la alcaldía de Barcelona en 2027, Gerardo Pisarello.

También han estado como oyentes organizaciones políticas externas a la coalición, como Compromís, Bildu o ERC, mientras formaciones que se coaligaron en 2023 bajo el paraguas de Sumar, como Chunta Aragonesista o Més, han sido las grandes ausencias.

Lo mismo que la vicepresidenta segunda y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, quien sí ha recibido elogios de algunos de los intervinientes. "Gracias Yolanda por estar del lado de la gente trabajadora, subiendo un 67% el SMI y consiguiendo más derechos", ha dicho por ejemplo la ministra de Sanidad, Mónica García.

La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante la presentación de la nueva coalición EFE

Lara Hernández, co-coordinadora de Sumar, ha hecho desde el principio un llamamiento para que otras fuerzas políticas se unan a este nuevo proyecto. "Estamos abiertos a todas las fuerzas políticas y a todos los movimientos sociales. No nos ponemos en marcha para ser la izquierda a la izquierda del PSOE, sino para ser una izquierda sin complejos y con ambición. Hemos perdido en estos últimos meses pulso y comunión con las gentes, pero con paciencia hemos de ser de nuevo fuertes en los barrios, en los centros de trabajos o en los colegios. La derrota al neofascismo se sustancia ahí, porque cualquier vacío que dejamos lo ocupa la extrema derecha. Por eso, nuestra primera tarea es conformar un proyecto transformador para construir una alianza democrática de izquierdas y en la que no sobre nadie. La gente no demanda que seamos iguales, la gente demanda que caminemos juntos", ha dicho.

La invitación de Hernández ha sido extensible a las fuerzas soberanistas, como Bildu o ERC, presentes en el acto. "Debemos responder ante la existencia de la España plurinacional, una cuestión que nos plantea nuevos debates y nuevos retos. Por eso, es posible entendernos con las izquierdas federales, confederales y soberanistas", ha expresado.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, se ha mostrado "optimista" a la hora de asegurar que nuevas formaciones se unirán a esta nueva fórmula electoral. "Nosotros ponemos el soporte en este camino que ya es irreversible. Pero ahora esta coalición debe enriquecerse ahora con más organizaciones. Y estoy seguro de que se va a incorporar más gente y más partido, porque el nuevo sentido común está en la unidad. Nos quieren hacer creer que es inevitable la victoria de PP y Vox. Y yo os digo que no caigamos en las trampas de la estrategia comunicativa. No pasarán y no ganarán", ha dicho.

Levantar el ánimo del votante de izquierdas ha sido uno de los leitmotivs del acto. "La gente no nos quiere prisioneros de las inercias anteriores. Tampoco melancólica o resignada ante un momento difícil para la gente progresista. Tenemos que liberarnos de esta mochila y caminar libres de equipaje. No podemos permitir que la resignación se instale en nuestras filas. Nos comprometemos a construir la esperanza", ha señalado Lara Hernández. Un mensaje que también ha proclamado en su bienvenida al público la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre. "Hay gente que lo da todo por perdido. Y no, ni los migrantes, ni las mujeres, ni las personas LGTBIQ+ viven mejor con la derecha. Sólo los privilegiados viven mejor. Su plan es robarnos el país y vendérselo a los fondos buitres. Tienen las redes sociales, el 90% de los medios, dinero y vienen a por nosotros", ha señalado.

Maestre ha puesto en valor la gestión de los "ayuntamientos del cambio" o de los ministros de Sumar en estos últimos años. "Somos gente que lleva más de una década gestionando en ayuntamientos, CC.AA. y ministerios. Y todos hemos salido de ahí con la cabeza alta y las manos limpias. Así que ni cenizos, ni delulus. Este país nos necesita más unidas y más generosas. Estamos con el ánimo muy alto. Ni un centímetro para la resignación", ha explicado.

Urtasun, muy crítico con el PSOE: "Tenemos que gobernar bien"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la nueva coalición EFE

El ministro de Cultura y representante de los comunes, Ernest Urtasun, ha sido en su intervención especialmente crítico con el PSOE por "vetar" medidas sociales que promueve Sumar en el Consejo de Ministros. "Tenemos que gobernar bien lo que queda de legislatura. Por ejemplo, afrontando la urgencia de la vivienda. No podemos aceptar un veto previo de medidas que quiera adoptar el Gobierno. El Ejecutivo tiene que dar señales de que quiere ganar y de que quiere afrontar los problemas sociales. Las elecciones no se ganan con el freno de mano puesto", ha advertido Urtasun.

Además, el ministro ha criticado de forma vehemente contra Vox. "Nos vamos a permitir que estos vendepatrias nos conviertan en una franquicia de Donald Trump. Lo fácil es lo que hace Vox: reirle las gracias a los poderosos y ser crueles con los débiles. Ojalá podamos decir en un futuro que mientras el fascismo campaba por todo el mundo, en España había un gobierno progresista", ha finalizado.