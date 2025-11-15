Un joyero da el truco definitivo para arreglar un nudo en la cadena: a más de uno le salvará el día

En la Joyería Hago, que acumula más de 40 años de experiencia en joyería artesanal, han dado el truco definitivo para deshacer los nudos de las cadenas, un problema con el que se encuentran muchas personas día a día.

Han publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram (@joyeriahago), en el que acumulan más de 30.000 seguidores gracias a sus publicaciones, enseñando curiosidades sobre el mundo de la joyería y los relajes y otros tantos trucos que solucionan algunos inconvenientes a muchos.

"Hoy comprobamos uno de los trucos más conocidos para quitar el nudo de una cadena, y para ello vamos a necesitar dos imperdibles", han advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 1.000 visitas y cientos de 'me gusta' en apenas unas horas.

Un requisito imprescindible es la paciencia, algo por lo que no se caracteriza el protagonista del vídeo, pero sí su hermano Jose, así que le ha cedido el trabajo de arreglar la cadena con los imperdibles. "Necesitamos los dos imperdibles por la punta fina que tiene o las dos agujas, abrimos las dos puntas y buscamos el centro del nudo", ha explicado.

"Una vez que pinchamos el centro, con el otro, movemos, como veis, hay que tener un poco de paciencia, buscamos el centro y tiramos de uno de los extremos", han ido relatando. "El primer nudo ya está quitado y ahora vamos a por el segundo, pues pinchamos el centro del nudo, tiramos, ¡y voilà!", han contado.

"El truco ha funcionado, ya no tenemos el nudo, como hemos visto, funciona, solamente hace falta un poco de paciencia y dos alfileres, lo podéis hacer en casa", han concluido.

Otras de las curiosidades que han contado ha sido sobre la diferencia entre los anillos de pedida y otro de matrimonio, según las tradiciones. "Un anillo de pedida debe tener un diamante y una alianza de boda es simplemente una alianza para llevarla siempre", han comentado.