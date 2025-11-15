Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un joyero da el truco definitivo para arreglar un nudo en la cadena: a más de uno le salvará el día
Virales

Virales

Un joyero da el truco definitivo para arreglar un nudo en la cadena: a más de uno le salvará el día

Se necesita algo de paciencia.

Juan De Codina
Juan De Codina
Un joyero arreglando el nudo de una cadena.
Los hermanos joyeros @joyeriahago en una publicación de Instagram.@Joyeriahago

En la Joyería Hago, que acumula más de 40 años de experiencia en joyería artesanal, han dado el truco definitivo para deshacer los nudos de las cadenas, un problema con el que se encuentran muchas personas día a día.

Han publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram (@joyeriahago), en el que acumulan más de 30.000 seguidores gracias a sus publicaciones, enseñando curiosidades sobre el mundo de la joyería y los relajes y otros tantos trucos que solucionan algunos inconvenientes a muchos.

"Hoy comprobamos uno de los trucos más conocidos para quitar el nudo de una cadena, y para ello vamos a necesitar dos imperdibles", han advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 1.000 visitas y cientos de 'me gusta' en apenas unas horas.

Un requisito imprescindible es la paciencia, algo por lo que no se caracteriza el protagonista del vídeo, pero sí su hermano Jose, así que le ha cedido el trabajo de arreglar la cadena con los imperdibles. "Necesitamos los dos imperdibles por la punta fina que tiene o las dos agujas, abrimos las dos puntas y buscamos el centro del nudo", ha explicado.

"Una vez que pinchamos el centro, con el otro, movemos, como veis, hay que tener un poco de paciencia, buscamos el centro y tiramos de uno de los extremos", han ido relatando. "El primer nudo ya está quitado y ahora vamos a por el segundo, pues pinchamos el centro del nudo, tiramos, ¡y voilà!", han contado.

"El truco ha funcionado, ya no tenemos el nudo, como hemos visto, funciona, solamente hace falta un poco de paciencia y dos alfileres, lo podéis hacer en casa", han concluido.

Otras de las curiosidades que han contado ha sido sobre la diferencia entre los anillos de pedida y otro de matrimonio, según las tradiciones. "Un anillo de pedida debe tener un diamante y una alianza de boda es simplemente una alianza para llevarla siempre", han comentado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 