Un nuevo producto de Mercadona de Portugal está causando sensación en España

Mercadona no sólo es uno de los supermercados más conocidos de España, también lo es de Portugal, donde, aunque no tenga la misma fama que aquí también hay creadores d de contenido, sobre todo en TikTok, que prueban los productos que ahí se venden y lo comparten.

Está en portugués pero esta mujer ha compartido la novedad que ha visto en la zona de panadería: una especie de brownie mezclado con cookies, un brookie, que vale 2,40 y que, por lo que le dicen en los comentarios, quieren que llegue a España.

La mujer lo ha probado en la cocina de su casa y ha mostrado que viene partido en dos mitades y que la parte de arriba luce como una galleta y lo de abajo más modo bizcocho mezclado con chocolate.

"Qué delicia", dice mientras se mete para el cuerpo el dulce. "Combinación perfecta", añade. Eso sí, parece que de momento a Portugal no ha llegado la moda de los influencers que prueban productos en España de sacar una garrafa de leche, echarlo en un cuenco y mojar todo lo que se encuentran.

En las respuestas muchos preguntan si lo van a traer a España. Otros que por qué se lo come con tenedor y muchos portugueses que ya lo han probado dicen que merece mucho la pena.