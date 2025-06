Un policía registra a un chico que estaba fumando y vive un auténtico 'tierra, trágame' por lo que piensa que recoge del suelo

Un policía ha contado en el pódcast 'Un chino y medio' una anécdota que le ocurrió junto a un compañero durante un servicio en el que registraron a un joven que estaba fumando en la calle que fue un auténtico 'tierra trágame'.

"Vemos a un tío fumando y tiene un trozo de chocolate al lado. Mientras fuma, vemos la documentación y mi compañero dice: ¿tienes algo más encima que debamos saber?", ha relatado al principio del vídeo.

Ante la negativa del joven, el policía le advirtió de que si le registran y encuentran algo, como droga, "va a ser peor". Mirando a su alrededor vio aquel trozo de 'chocolate', del que se fuma: "¿Y esto qué?". Y como no, lo agarró.

"Jefe, no es mío... Eso creo que es mía", le respondió el joven. El policía reaccionó ráìdo y replicó: "¿Que es mierda? ¿Cómo que mierda? Eso es chocolate, el que se está fumando".

Efectivamente, no era 'chocolate', sino un trozo de caca, y no se dio cuenta hasta que se lo acercó a la nariz. "Iba de experto en droga, iba sin guantes y sin nada, le dije que no lo iba a contar. Nada más llegar a la comisaría lo conté", ha rematado.

