Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un presentador francés publica este tuit sobre Sánchez: lo que dice de él va a ser de lo más comentado en las próximas horas
Virales

Virales

Un presentador francés publica este tuit sobre Sánchez: lo que dice de él va a ser de lo más comentado en las próximas horas

Lanza una propuesta nunca vista en España.

Sergio Coto
Sergio Coto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.Sergio R Moreno

La contundente posición que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido sobre lo que está ocurriendo en Gaza ha sido motivo de debate, por los que piensan igual y por los que no, en España.

El líder del Ejecutivo anunció la pasada semana un paquete de nueve medidas urgentes para "detener el genocidio en Gaza" y ayudar a la población palestina. Entre ellas, se encuentran el embargo de armas.

Pero no es la única. También incluye la prohibición de tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible destinados a las fuerzas armadas israelíes o la denegación de entrada al espacio aéreo español de las aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel.

El Gobierno también ha prohibido el acceso a territorio español por parte de "todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza".

Pero lo más llamativo ha sido el mensaje que el presentador y cantante francés ha publicado Claudy Siar sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la postura que ha defendido sobre la situación en Gaza.

"El nombre de este hombre es Pedro SANCHEZ. Él es el primer ministro español. Su sentido de la responsabilidad se combina con la fuerza de su humanismo", ha señalado en la primera parte del mensaje, en un tuit que ya acumula cientos y cientos de comentarios.

"Ahora, gracias a él, España es un gran país", ha indicado, antes de lanzar una propuesta que llama y mucho la atención. "Pedro Sánchez merece ser premiado con el Premio Nobel de La Paz", ha destacado.

Tras el mensaje que un usuario le ha puesto, diciéndole que no estaba de acuerdo con su reflexión porque "España siempre ha sido un gran país", Claudy Siar ha dejado claro el motivo por el que piensa eso: "¡¡¡Preguntad a los que sufrieron el franquismo!!!".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 