Un presentador francés publica este tuit sobre Sánchez: lo que dice de él va a ser de lo más comentado en las próximas horas

La contundente posición que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido sobre lo que está ocurriendo en Gaza ha sido motivo de debate, por los que piensan igual y por los que no, en España.

El líder del Ejecutivo anunció la pasada semana un paquete de nueve medidas urgentes para "detener el genocidio en Gaza" y ayudar a la población palestina. Entre ellas, se encuentran el embargo de armas.

Pero no es la única. También incluye la prohibición de tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible destinados a las fuerzas armadas israelíes o la denegación de entrada al espacio aéreo español de las aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel.

El Gobierno también ha prohibido el acceso a territorio español por parte de "todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en Gaza".

Pero lo más llamativo ha sido el mensaje que el presentador y cantante francés ha publicado Claudy Siar sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la postura que ha defendido sobre la situación en Gaza.

"El nombre de este hombre es Pedro SANCHEZ. Él es el primer ministro español. Su sentido de la responsabilidad se combina con la fuerza de su humanismo", ha señalado en la primera parte del mensaje, en un tuit que ya acumula cientos y cientos de comentarios.

"Ahora, gracias a él, España es un gran país", ha indicado, antes de lanzar una propuesta que llama y mucho la atención. "Pedro Sánchez merece ser premiado con el Premio Nobel de La Paz", ha destacado.

Tras el mensaje que un usuario le ha puesto, diciéndole que no estaba de acuerdo con su reflexión porque "España siempre ha sido un gran país", Claudy Siar ha dejado claro el motivo por el que piensa eso: "¡¡¡Preguntad a los que sufrieron el franquismo!!!".