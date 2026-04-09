Un prestigioso medio europeo define a los españoles con una potente frase tras su postura contra Trump

Si hay un país que ha destacado por ser más firme que nadie en su postura contra la guerra de Irán y las políticas del mandatario estadounidense Donald Trump es España. A la vanguardia, el presidente Pedro Sánchez con un tajante "no a la guerra" que encolerizó a Trump hasta el punto de lanzar una gran amenaza (ya vacía) de "cortar todo trato".

Desde entonces, en las redes sociales se han mostrado más unidos que nunca contra la guerra y contra Donald Trump tras la amenaza (una más). El diario europeo Politico ha encuestado a miles de personas, entre los que se encuentran españoles, y ha destacado su postura.

La encuesta de POLITICO European Pulse señala que los españoles "están liderando la lucha por una Europa más fuerte e independiente", en medio de una desconfianza "generalizada" hacia la América de Donald Trump. El 51% de los españoles encuestados afirmaron que EEUU representa una "amenaza" para Europa, siendo el porcentaje más alto de los seis países participantes.

El 94% cree que Europa necesita ser "más autosuficiente"

Los españoles en la encuesta también han mostrado un "apoyo unánime" a que Europa aumente su autonomía. De hecho, el 94% afirmó que necesita ser más autosuficiente y menos dependiente de otras grandes potencias, aunque eso provoque costes económicos drásticos.

Destacan, además, que la mayoría de los españoles encuestados manifestaron su disposición a acudir en defensa de un país de la UE atacado por una potencia extranjera.

Sánchez, el "principal crítico"

Político define a Pedro Sánchez como el "principal crítico del presidente estadounidense en Europa y un firme opositor a la guerra en Irán". De hecho, el 56% de los españoles han manifestado una fuerte desaprobación de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán y, por otro lado, el 43% que Madrid debería oponerse públicamente a la operación militar e impulsar el fin del conflicto.

Además, España ha sido el país que más se ha mostrado a favor de mantenerse neutral y al margen del conflicto con un 22%.