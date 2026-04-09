Una de las analistas políticas de Reino Unido responde en muy pocas palabras al tuit de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a generar miles de reacciones en todo el mundo con el mensaje que ha lanzado este miércoles después de que se conociera un principio de alto al fuego en Irán durante dos semanas. De nuevo, su postura se ha convertido en un camino a seguir.

El jefe del Ejecutivo fue el primero en abanderar el No a la guerra y oponerse a los planes de los presidentes estadounidenses e israelí, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Ahora, una vez más, ha vuelto a pedir la paz condenando los últimos ataques contra el Líbano. Este es el mensaje que ha publicado:

"Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable. Toca hablar claro:

Líbano debe formar parte del alto al fuego.

La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional.

La Unión Europea debe suspender su Acuerdo de Asociación con Israel.

Y no debe haber impunidad ante estos actos criminales".

Las reacciones internacionales

Este mensaje ha generado reacciones como la de analista política británica Marina Purkiss, que cuenta con casi medio millón de seguidores en su perfil de X.

Ella ha sido muy breve al contar lo que supone el tuit de Sánchez y le ha mandado un mensaje al primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista: "Esto es a lo que debería parecerse un líder, Keir Starmer".

Otro mensaje que también se ha hecho viral ha sido el de la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Sophia Chikirou: "La Historia recordará que un solo jefe de Estado europeo habrá tenido el coraje de enfrentarse a los criminales que gobiernan Israel".

"Pedro Sánchez pertenece al Partido Socialista español que, como todos pueden constatar, tiene las mismas posiciones que La Francia Insumisa sobre este tema. El Líbano, al igual que Palestina, merece nuestra solidaridad y nuestro apoyo", ha rematado la política gala.